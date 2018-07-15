идеи в лицах

Что такое маркетинг-кит?

15 июля 2018

Начинающие бизнесмены даже не подозревают о наличии специальных инструментов, которые позволят гарантированно заполучить привлекательных партнёров или новых клиентов. Считанные единицы сегодня знают о том, что собой представляет маркетинг-кит и для чего он используется. Забегая вперёд, можно сказать, что означенный инструмент обеспечивает высокий интерес со стороны предполагаемых партнёров, а также реальное преимущество над конкурентами. На западе маркетинг-китом пользуются уже давно. В России эта практика только начинает приживаться.

На сайте http://marketingkit7.ru/ Вы сможете обнаружить некоторые шаблоны маркетинг-китов. Они существенным образом могут упростить Вам создание собственного инструмента (средство для собственной компании).

Из чего состоит макретинг-кит?

Из чего состоит макретинг-кит?

По большому счету речь идёт о развёрнутой бизнес-презентации. Иначе говоря, маркетинг-кит рассказывает потенциальным партнёрам о возможностях, преимуществах и гарантиях компании.

Каждый маркетинг-кит обязан располагать следующими аспектами:

  • дескриптор;
  • установка проблемы;
  • предложение решения установленной проблемы;
  • используемые инструменты для решения проблемы;
  • примеры успешных случаев решения проблемы;
  • отзывы удовлетворённых клиентов фирмы;
  • объяснение механизмов достижения успеха;
  • призыв к действию;
  • приложение.

По сути, приведён главный и классический шаблон среднестатистического маркетинг-кита. Если оформить его визуально корректным образом, но гарантированно будет работать.

Отметим, что маркетинг-кит не обязательно выполнять в форме брошюры или информационного проспекта. Вполне допустимы электронные формы (веб-страница) или электронная презентация.

Фактические преимущества, обеспечиваемые маркетинг-китом

Фактические преимущества, обеспечиваемые маркетинг-китом

Используя подобный инструмент, фирма в праве рассчитывать на наличие эффективного PR-инструмента.

Кроме того, конкуренция на рынке будет в Вашу пользу. Ведь означенное средство существенным образом упрощает коммуникацию с рынком. Структурирование и консолидация данных об опыте и знаниях обеспечит уверенность в Вашей фирме потенциальных партнеров.

Нередко маркетинг-киты используются в переговорных процессах для склонения «чаши весов» в свою пользу.

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В видео наглядно продемонстрирован пример маркетинг-кита:

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