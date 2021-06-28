Обзор популярных бирж криптовалют
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Обзор популярных бирж криптовалют

28 июня 2021

На рынке криптотрейдинга представлены сотни различных бирж криптовалют, которые отличаются по предлагаемым условиям, а также надежности.

Давайте рассмотрим, какие из криптовалютных бирж являются наиболее надежными. Кстати, список надежных бирж криптовалют можно посмотреть на сайте https://cryptos-rating.ru.

Binance

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Краткая информация:

  • Binance – номер 1 на планете.
  • Ежедневный денежный оборот: 1 600 000 биткоин
  • Количество уникумов-пользователей: 13 000 000
  • Набор инструментов в количестве: 500

Бинанс – крупнейшая и самая известная криптовалютная биржа. Родиной площадки стал Гонконг, а сейчас местом дислокации компании является Мальта.

Американские клиенты отделены подразделением Бинанс US, действующим в рамках своего законодательства.

Этот агрегатор отличается внушительным набором инструментов торговли и инвестирования. Участники торгов совершают сделки, входя во фьючерсный, спотовый или деривативный рынки, а также совершают сделки (P2P, OTC) вне биржи.

Майнеры этой биржи отдают мощности в аренду.

Huobi

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Кратко о бирже:

  • Huobi – номер 1 в КНР
  • Ежедневный денежный оборот: 868 тыс. биткоин
  • Количество уникумов-пользователей: 665 000
  • Набор инструментов в количестве: 500

Основана биржа в КНР, в настоящее время дислоцируется на Сейшелах. Huobi по функционалу напоминает БИНАНС: множественный инструментарий, пассивный доход, своя монета Huobi Token.

Отрицательный момент – ограничение поддержки в РФ, филиал Huobi в России закрыли в 2020-м.

Coinbase

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  • Coinbase: лидер в Соединенных Штатах Америки
  • Ежедневный денежный торг: 79 тыс. биткоин
  • Количество уникумов-пользователей: 11 700 000
  • Набор инструментов в количестве: 125

Coinbase– самая актуальная биржа криптовалют в США (штаб-квартира в Калифорнии). Так как регуляция площадок в Америке отнюдь не самая мягкая, есть набор требований распространяющихся и на функционал, и на клиентов.

Coinbase никогда не взламывался, она входит в число одних из самых безопасных бирж. Пользователи всегда верифицируются, а проверка документов выполняется в течении недель. Основным положительным моментом стала возможность вывода в фиатах, включая переводы на PayPal. Тем не менее, этот функционал доступен исключительно американцам и гражданам нескольких европейских государств.

Актуальные криптовалютные площадки на русском языке

Binance

Бинанс находится в топе большинства крипторейтингов, так как имеет расширенный функционал, высокую степень доверия и перевод на разные языки, включая русский.

С 2019-го года на площадку добавлен сервис покупки и продажи криптоденег за рубли, тем не менее, на данный момент выводить рубли “временно” клиентам нельзя.

Okex

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О бирже:

  • Ежедневный денежный торг: 584 000 биткоин
  • Количество уникумов-пользователей: 636 000
  • Набор инструментов в количестве: 500

Площадка Okex отличилась торговыми ордерами (TWAP, FOK, IOC) для самых успешных участников рынка, биржей DEX и стейкинговой платформой. Основной минус программы — сделки без фиата и непростой набор функций для новеньких.

Bitmex

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Краткая информация о бирже:

  • Ежедневный денежный оборот: 92 тыс. биткоин
  • Количество уникумов-пользователей: 1 000 000
  • Набор инструментов в количестве: 17

Битмекс вызывает интерес качественной детализацией интерфейса при низком количестве инструментов, а поддержка русского языка оставляет пользователей удовлетворенными, в отличие от Хуоби.

Основным минусом являются сделки только в биткоин: рост стоимости валюты дал соответствующий рост комиссии транзакций (до 1-2 тыс. руб), что сделало невыгодным перевод невысоких сумм.



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