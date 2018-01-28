Что необходимо для майнинга криптовалют?

В последнее время все стали уделять пристальное внимание криптовалютам, несмотря на то, что на большой рынок они попали значительно раньше. Дело в том, что из неприметного старт-ап проекта, Биткоин превратился в глобальную, мировую валюту, способную оказывать макроэкономическое влияние. При этом, Биткоин вызывает интерес не только у государственников, но и у простых пользователей. Ведь ещё два года назад можно было войти в процесс майнинга при этом, не затрачивая больших средств.

Кликнув на ссылку Вы сможете ознакомиться с подробностями вышеозначенного процесса. Однако, важно понять, что сегодня майнить биткоины без специального оборудования – тотальная глупость. В этой сфере рынка уже присутствует слишком много конкурентов. Вряд ли с фермой из видеокарт Вы сможете чего-то добиться (хотя бы выйти в ноль по затрачиваемым энергоресурсам).

Etherium: Новые горизонты майнинга

Отметим, что биткоин стал возможным исключительно благодаря технологии Блок-чейн. Но, на базе этой технологии, словно грибы после дождя стали возникать новые проекты, аналогичные биткоину.

К таковым можно отнести Etherium (он же эфир). Здесь действуют практически те же правила, что и в майнинге биткоина. Разница заключается в цене за единицу валюты – 1 Etherium = 340 долларов США.

Безусловно, любая действуюая криптовалюта (а их уже сегодня невероятное количество) может быть обменяна на биткоины по определённому курсу. Валюты регулируются теми многими макроэкономическими законами, которые актуальны и для реальных валют.

Стоит ли сегодня начинать майнить Эфир и сколько для этого необходимо средств? Ниже приведём приблизительные расчёты, что потенциальному майнеру позволит сориентироваться в порядке цен.

Основные условия успеха

Прежде всего, если речь идёт о майнинге в домашних условиях, важно обратить внимание на следующие условия:

вы должны располагать доступным источником энергии (ферма будет потреблять большое количество электричества – кроме того, она должна работать в режиме 24/7);

ферма должна располагать охлаждением, как и комната, где она расположена в целом;

для майнинга подходят только мощные видеокарты (процессоры даже не рассматриваются).

На создание самой простой фермы потребуется от 65 000 рублей. При этом, важно понимать, что мощные видеокарты удастся приобрести далеко не в каждом городе в необходимом объёме (не менее 6).

Ищите торговые площадки с хорошей репутацией в Интернете (ни в коем случае не покупайте видеокарты б/у – ресурс их уже на исходе – оборудование не успеет себя окупать, не говоря о прибыли).

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В видео будут даны рекомендации, касательно строительства собственной фермы: