Обзор партнерской программы платформы для управления интернет рекламой eLama

Партнерские программы в сфере интернет-рекламы давно стали одним из ключевых инструментов роста для digital-агентств и фрилансеров. На фоне высокой конкуренции и постоянного усложнения рекламных экосистем особую ценность приобретают решения, позволяющие не только управлять кампаниями, но и получать дополнительный доход. Одним из таких решений является партнерская программа платформы eLama — сервиса, который объединяет управление рекламой, аналитику и финансовые инструменты в едином кабинете.

Программа ориентирована на агентства, индивидуальных специалистов и команды, работающие с рекламными бюджетами клиентов. Она сочетает финансовую выгоду с технологическими преимуществами, что делает ее интересной как для начинающих, так и для опытных игроков рынка.

Основная концепция партнерской программы

Партнерская программа eLama построена вокруг простой, но эффективной идеи: агентство или специалист управляет рекламой клиентов через платформу и получает процент от их рекламных оборотов. При этом сервис берет на себя значительную часть технической и административной нагрузки, включая оплату, отчетность и маркировку рекламы.

Для новых партнеров предусмотрены специальные условия — повышенные ставки вознаграждения, которые фиксируются до конца года при подключении в рамках акции. Это позволяет быстрее выйти на стабильный доход и протестировать возможности платформы без рисков.

Уровень вознаграждения и рекламные системы

Одним из ключевых преимуществ программы является широкий спектр рекламных систем, с которыми можно работать. Партнеры получают доход не только от классических каналов, но и от современных площадок, включая маркетплейсы и Telegram.

Рекламная система Максимальное вознаграждение Яндекс Директ до 9% Таргетированная реклама до 10% Telegram Ads до 5% Avito Реклама до 20% Ozon и Wildberries до 15% Яндекс Бизнес, SberAds до 10% Другие системы до 15–20%

Таким образом, партнер получает гибкость в выборе каналов продвижения и возможность масштабировать доход за счет диверсификации рекламных бюджетов.

Финансовые преимущества и постоплата

Отдельного внимания заслуживает механизм постоплаты, доступный партнерам. Платформа предоставляет возможность оплачивать рекламу с отсрочкой — без процентов и дополнительных комиссий. Это особенно важно для агентств, работающих с крупными клиентами или участвующих в тендерах.

Минимальный порог для подключения постоплаты составляет 250 000 рублей, а срок отсрочки может достигать 30 дней. Такой подход снижает нагрузку на оборотные средства и позволяет гибко выстраивать финансовые отношения с заказчиками.

Кроме того, партнеры могут выбирать удобный способ получения вознаграждения: на расчетный счет, баланс внутри платформы или через специализированные сервисы для самозанятых.

Инструменты и автоматизация работы

Платформа eLama предлагает единый кабинет, в котором сосредоточены все необходимые инструменты для работы с рекламой. Это особенно важно для агентств, ведущих одновременно десятки проектов.

Среди ключевых возможностей:

централизованное управление рекламными кампаниями;

маркировка рекламы и автоматическая передача отчетности;

доступ к маркетплейсу инструментов;

гибкая система прав доступа для команды;

аналитика и оптимизация кампаний.

Отдельного внимания заслуживает встроенный сервис маркировки рекламы. Он позволяет автоматически формировать отчетность для ОРД и упрощает соблюдение требований законодательства, включая работу с Telegram Ads и нативной рекламой.

Маркетплейс инструментов

Участникам партнерской программы предоставляется доступ к маркетплейсу, включающему более 60 профессиональных инструментов. Многие из них являются платными на сторонних площадках, однако внутри eLama они доступны бесплатно.

Речь идет о сервисах аналитики, генерации креативов, антифрод-решениях и инструментах конкурентной разведки. Экономический эффект от их использования может достигать значительных сумм в год, что делает участие в программе еще более выгодным.

Перенос аккаунтов и масштабирование

Для агентств, уже работающих с рекламой напрямую, предусмотрена возможность бесшовного переноса аккаунтов. Этот процесс занимает минимум времени и не влияет на накопленную статистику и обучение алгоритмов.

Благодаря этому партнеры могут начать получать вознаграждение уже с первого месяца, не теряя эффективности текущих кампаний. Это важное преимущество для компаний, которые не готовы останавливать рекламу ради смены инструмента.

Поддержка и сопровождение

Сервис делает акцент на качественной поддержке пользователей. Партнерам доступна круглосуточная служба поддержки, которая помогает решать как технические, так и стратегические вопросы.

Консультации доступны через чат, телефон и электронную почту. Такой формат особенно важен для специалистов, работающих с высокими бюджетами и требующих оперативной реакции на любые изменения.

Кому подойдет партнерская программа

Партнерская программа eLama ориентирована на широкий круг специалистов. Она подходит:

Digital-агентствам, которые ведут рекламные кампании для клиентов и хотят увеличить маржинальность бизнеса. Фрилансерам, стремящимся систематизировать работу и получать дополнительный доход. Командам, работающим с несколькими клиентами и нуждающимся в удобной системе управления.

Также программа может быть интересна начинающим специалистам, которые только выходят на рынок и ищут надежную инфраструктуру для работы.

Как стать партнером

Процесс подключения к программе достаточно прост и включает несколько этапов. Необходимо зарегистрироваться в системе, добавить клиентов, подать заявку на участие и выбрать способ получения вознаграждения.

Важно учитывать, что для начала получения выплат требуется подключить минимум двух клиентов с суммарным рекламным оборотом от 30 000 рублей в месяц. Это условие подтверждает реальную деятельность партнера и обеспечивает прозрачность работы.

Партнерская программа eLama представляет собой комплексное решение для специалистов в сфере интернет-рекламы. Она объединяет финансовую выгоду, удобные инструменты и высокий уровень автоматизации, позволяя сосредоточиться на ключевой задаче — развитии клиентов и увеличении их рекламной эффективности.

За счет гибких условий, широкой экосистемы рекламных систем и дополнительных сервисов программа становится не просто источником дохода, а полноценной платформой для масштабирования бизнеса. Именно поэтому она привлекает тысячи агентств и специалистов, стремящихся работать эффективно и зарабатывать больше.