Какие есть виды видеооборудования

Видеооборудование используется повсеместно в разных случаях. Профессиональный подход в подборе такого оборудования гарантирует качество видео изображения. Виды видеооборудования могут быть разные и применятся в зависимости от целей и условий. Широкий выбор видеооборудования в аренду представлен по ссылке.

Видеопроекторы.

Мультимедийный видеопроектор часто используют при проведении презентаций и различных тренингов. Благодаря такому оборудованию на экран проектируется нужное изображение. Использование видеопроектора часто можно встретить при просмотре свадебных (и не только) фотографий.

Проведение корпоративных мероприятий, которые связаны с просмотром любой информации, всегда сопровождаются таким оборудованием. Используя видеопроектор, можно просмотреть в компании спортивное состязание или провести весело время в ресторане.

ЖК LED и плазменные панели.

Такое оборудование часто используют участники выставок. Благодаря панелям, информация и подача собственного продукта будет выгодно отличаться от конкурентов. Такое оборудование имеет очень высокое качество изображения, и продукт будет представлен во всей красе.

Это оборудование часто используют для демонстрации рекламных роликов в общественных местах. Такая реклама выгодно отличается от пассивных вывесок и привлекает внимание.

Стойки и кронштейны для видео.

Этот крепеж помогает поместить видеооборудование в нужном месте. Стойки и кронштейны могут быть напольные, настенные, настольные. Этот крепеж может входить в комплект оборудования. Если возникает потребность изменить расположение видеооборудования, выбирают подходящий вариант.

Экраны мобильные на треноге.

Если презентация проводится в помещении, которое не приспособлено для такого мероприятия, можно использовать мобильный экран. Он имеет опорную подставку и может быть размещен в нужном месте помещения. Именно на этот экран и проектируется изображение.

Экраны мобильные на раме.

Это оборудование используется как для проекции, так и для обратной проекции на основной экран. Большая площадь экрана позволяет рассмотреть все детали изображения. Разборная конструкция позволяет использовать такие экраны в любых помещениях.

Ноутбуки и медиа плейеры.

Это оборудование практически всегда используется как основной источник информации на презентациях и конференциях. Именно на этом устройстве хранятся подготовленные слайды и изображения.

Видеокоммутация.

Сюда входят провода и переходники, а также различные преобразователи видеосигнала.

Другое оборудование.

Сюда можно отнести вспомогательное оборудование, например, пульт или флипчарт.