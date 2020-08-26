Обзор онлайн курсов скульптурного массажа лица от школы shkolamasterov.online

Фейсбилдинг сейчас обрел невероятную популярность в нашей стране. Если открыть Инстаграм, можно найти огромное количество специалистов, платных марафонов, которые научат правильно делать омолаживающий массаж и упражнения для лица.

Однако, человек – существо ленивое. И далеко не все могут заставить себя выполнять эти упражнения. Неудивительно, что одновременно с этими марафонами, повысился спрос на услуги скульптурного массажа лица у профессионалов.

Это отличная, еще не полностью занятая перспективная ниша для массажистов. Но, учиться делать такой массаж нужно у специалистов, а не с помощью марафонов в Инстаграм. Для этого можно пройти онлайн обучение скульптурному массажу лица в лицензированной Школе мастеров массажа, сайт которой расположен по адресу: shkolamasterov.online.

О школе

Специализируется shkolamasterov.online именно на массаже. Здесь можно обучиться самым разным техникам массажа, в том числе и скульптурного для лица. Она имеет все необходимые лицензии и разрешения для осуществления такой деятельности.

Все преподаватели – высококвалифицированные мастера. Большинство из них имеет высшее или среднее медицинское образование. Кроме того, большая их часть до сих пор практикует.

Поэтому это не исключительно теория. Они знают, о сем говорят, делятся собственным опытом. Программы курсов составляются профессионалами, прошли многократные проверки, благодаря чему можно быть уверенным в их качестве, информативности, соответствии установленным стандартам. Сама школа находится в Санкт-Петербурге.

В идеале, если есть возможность, лучше пройти оффлайн обучение. Но, если возможности лично посещать занятия нет, например, потому что человек живет в другом городе или регионе, он может пройти онлайн обучение, которое также предлагается в shkolamasterov.online. Все подробности можно узнать по телефону: 8 (800) 600-40-27. На сайте также можно найти прайс-лист на все курсы.

Особенности скульптурного массажа лица, и какие преимущества он дает массажистам и клиентам

Если говорить о мастерах массажа и клиниках, то это возможность расширения ассортимента предлагаемых услуг. Тем более что спрос на скульптурный массаж очень высокий.

Поэтому, нередко сами массажные салоны за свой счет отправляют специалистов на курсы повышения квалификации. Если это частные массажисты, работающие на себя, преимущества для них те же. Количество клиентов, если делать работу качественно, существенно увеличится.

Какие преимущества получает клиент? Все просто? Это эффективный, недорогой и не болезненный способ омоложения, когда делать ничего не нужно. Требуется просто спокойно лежать, а всю работу сделает специалист. Конечно, на 20 лет курс не омолодит, но существенно подтянет лицо, устранит уставший вид. Эффект очень заметный!