Какое защитное стекло лучше на iPhone 7?

Во всех современных гаджетах наблюдается тренд к увеличению диагонали дисплея. Безусловно, наличие высокоёмких аккумуляторов, а также дополнительных повербанков позволяет забыть об увеличенном энергопотреблении. Однако, на передний план выгодит другая проблема. Речь идёт о рисках повреждения дисплея (при падении и не только).

Ремонт iPhone 7 безусловно позволит в полной мере восстановить работоспособность гаджета. Однако, значительно лучше не допустить поломки изначально. Тем более, что сегодня рынок предоставляет все необходимые условия и возможности для этого. Защитные плёнки – прошлый век. Сегодня речь идёт о защитных стёклах.

Как выбрать защитное стекло?

Естественно, хочется обеспечить максимально возможную защиту. При выборе защитного стекла для любого гаджета рекомендуется обращать внимание на следующие критерии:

лучше, чтобы по краям стекла присутствовал пластик;

стекло должно соответствовать модели гаджета, а не только диагонали дисплея;

на гаджеты с изогнутым дисплеем следует ставить только 3D стёкла;

покупайте защитный комплект, а не только одно защитное стекло.

Дело в том, что не все стёкла идеально соответствуют фасаду гаджета. А это означает, что дизайн будет нарушен. Внешняя привлекательность устройства играет не последнюю роль. Кроме того, стекло не должно мешать использованию самых различных защитных бамперов для смартфонов.

Наиболее привлекательным вариантом сегодня считается защитное стекло, которое располагает по краям пластиком. Во-первых, так будет легче позиционировать стекло при приклеивании на дисплей. Во-вторых, внешний вид устройства не пострадает.

Как наклеить защитное стекло?

Суть заключается в следующем. В самом начале очень важно хорошо очистить дисплей от следов пальцев и другой грязи. Рекомендуется выполнять наклеивание стекла в чистом помещении, чтобы между стеклом и дисплеем не попали пылинки.

Поверхность тщательно обезжиривается. Для этого в комплекте со стеклом идут специальные влажные салфетки. Наклеивать стекло на влажную поверхность запрещается! Дождитесь, пока дисплей полностью высохнет или протрите его тряпкой из микрофибры.

Едва прислонив стекло к поверхности дисплея, начинайте разглаживать его от центра к краям и от центра к верху/низу. Это обеспечит эффективное выдавливание воздуха из под стекла.

Ещё при выборе убедитесь в том, что дисплей, накрытый приобретаемым стеклом, не затрудняет управление гаджетом.

В видео продемонстрировано лучшее защитное стекло для iPhone 7: