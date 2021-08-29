Обзор морского крюингового агенства Марин МАН и предлагаемых им услуг

Профессия моряка остаётся почётной и востребованной. Популярность морских профессий связана с хорошей оплатой труда. Подавляющее большинство моряков старается устроится на европейские суда. Однако, для этого необходимо соответствовать определённому набору требований. Благодаря крюинговому агентству Марин МАН построить успешную карьеру на море будет проще.

Крупные судовладельцы мирового уровня не ищут персонал на корабли самостоятельно. Эта задача делегируется крюинговым агентствам. Далеко не каждое агентство размещает морские вакансии бесплатно. Компания Марин МАН основана в 2008 году и зарекомендовала себя с лучшей стороны.

Интересные факты о Марин МАН

При поиске вакансии на европейское судно, крайне важно ориентироваться на агентства, имеющие офисы непосредственно в Европе:

у Марин МАН 4 офиса: Краков, Одесса, Таллинн, Херсон;

каждый офис сертифицирован;

во флоте компании танкеры и сухогрузы;

компания тесно сотрудничает с администрацией портов;

Марин МАН не имеет аналогов в Украине.

При подаче вакансии не всегда приходится сдавать дополнительные тесты. Крюинговое агентство заботиться о собственной репутации. Важно заказчику предоставить квалифицированного специалиста.

К дополнительным тестам при оценке соискателя на конкретную вакансию можно отнести: тест на уровень английского языка, техзнания, проверка подлинности предоставленных документов, проверка рекомендаций с предыдущих мест работы моряка.

Необходимый пакет документов

Крюинговое агентство не требует особых документов. Речь идёт о стандартном наборе: паспорт моряка, морские дипломы (учебный, рабочий), мореходная книжка, сертификаты, результаты прохождения медицинской комиссии.

Если на руках у моряка уже имеется необходимая виза, это существенно ускорит процедуру получения новой работы. В противном случае всегда можно положиться на специалистов Марин МАН для получения отсутствующих документов.

Если моряк не сумел пройти тестирование с положительным результатом, это не означает, что он не подходит крюинговому агентству!

У Марин МАН есть свой собственный учебный центр, где моряк сможет повысить уровень знания английского языка, переквалифицироваться или получить необходимые для интересующей вакансии новые знания.