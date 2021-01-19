Доставка грузов на Камчатку — как делается, варианты и особенности
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Доставка грузов на Камчатку — как делается, варианты и особенности

19 января 2021

Камчатка – один из самых отдаленных регионов нашей страны. Но и там есть жизнь, люди, города и поселки, которые как и все остальные, нуждаются в благах цивилизации. У них все есть, т. к. организованы несколько способов доставки грузов. Правда, сроки и стоимость выше, чем, например, доставка грузов из Москвы в Тверь или Пятигорск, т. к. расстояния здесь меньше в разы.

Подробнее узнать про ДОСТАВКУ ГРУЗОВ НА КАМЧАТКУ можно на сайте компании tehnotransstroy.ru.

Особенности доставки грузов на Камчатку

Проблема не только в расстоянии, но и географических особенностях. Камчатка – это полуостров. Несмотря на наличие дорог, которые связывают ее с материком, качество их оставляет желать лучшего.

Да и погодные условия большую часть времени не самые комфортные. Поэтому, редко когда доставка грузов на Камчатку осуществляется каким-то одним способом, потому что это сложно и слишком долго. Разумеется, что любая доставка на полуостров стоит дороже, чем на большей части остального материка, т. к. расстояния огромные.

Как организуется и сколько стоит доставка грузов на Камчатку

Здесь все зависит от того:

  • Что это за груз
  • Откуда именно доставляется
  • Как срочно это нужно сделать.

В зависимости от этого подбирается маршрут и тип транспорта. В подавляющем большинстве случаев речь идет о мультимодальных перевозках, когда доставка выполняется с помощью нескольких разных видов транспорта. Это может быть:

  • Автомобильный + морской транспорт
  • Ж/д + морской транспорт
  • Авиа+морской транспорт

Единственный вид транспорта, которым можно доставить на Камчатку любой груз – это самолет. Но, такой вариант используется не так часто, т. к. стоимость слишком высокая.

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Это актуально только тогда, когда перевозятся скоропортящиеся товары, продукты питания, живые цветы и т. Д., либо когда горят сроки и нужно сделать все быстро. Стоимость любой перевозки зависит от типа, габаритов и веса груза, а также вида используемого транспорта, общего расстояния, которое следует преодолеть.

Далеко не все транспортные компании работают в данном направлении. Это тоже нужно учитывать. Многие из них на обратном пути забирают груз с Камчатки, чтобы не лететь или плыть «вхолостую» пустыми.

Это выгоднее, в том числе и для клиентов, т. К. Цена доставки ниже. Важно, если нужно осуществить доставку грузов на Камчатку единожды или на постоянной основе, доверить эту задачу проверенной транспортной компании. Это гарантирует, что груз в целости, сохранности и вовремя будет доходить до адресата.



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