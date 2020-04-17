Обзор компании "Новикард": производство пластиковых карт и магнитного винила, офсетная УФ печать

Реклама продолжает оставаться неотъемлемой частью бизнеса. Ведь именно за счёт её применения в предпринимательской практике заказчик может найти дистрибьютора/производителя. Под качеством рекламы подразумевается не только креативный концепт, но и непосредственной уровень производства. На сайте https://novicard.ru Вы сможете заказать производство рекламной продукции по полному циклу. Предлагаются услуги от офсетной печати до производства пластиковых карт (в любых тиражах – предлагается несколько технологий выпуска на выбор) и магнитного винила.

Когда полиграфия располагает широким инструментарием в прямом смысле слова, сохраняется возможность выпуска определённого тиража конкретной рекламной продукции на условиях, которые окажутся наиболее выгодными для заказчика.

Осуществление офсетной печати

Наверняка читатель знает о том, что именно офсетная печать является наиболее доступным методом производства в печати рекламной продукции. Данный вид печати способен гарантировать высокое качество, но при оптимальной цене.

Наиболее распространено применение офсетной печати в отношении производства:

листовок;

проспектов;

флаеров;

визиток;

любых изображений.

Офсетная печать в том числе может быть использована и при производстве пластиковых карт (в основном для средних и больших тиражей).

Чаще применяется 5-красочный офсет с ультрафиолетовыми красителями. Благодаря нему изображение получается не только стойким, но контрастным (насыщенным).

Чем привлекателен магнитный винил?

Данный материал представляет собой полимер, внутри которого присутствует в некотором проценте ферритовая пыль. Это позволяет наделить материал магнитными свойствами.

Не всегда на магнитный винил наносят клеевой слой. Если же он присутствует, то обязательно защищается легко удаляющейся бумажной прослойкой.

Поверхность магнитного винила гладкая. Это даёт возможность нанести на неё изображение любой сложности и цветовой насыщенности. Часто материал подобного рода востребован в производстве сувенирной продукции небольших партий.

Компания «Новикард» гарантирует высочайшее качество магнитного винила собственного производства (выше, чем у ЛЮБОГО аналога).

В видео профессионал рассказывает некоторые технические особенности магнитного винила: