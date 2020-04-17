каждую секунду в мире рождаются миллионы отличных идей

Обзор компании "Новикард": производство пластиковых карт и магнитного винила, офсетная УФ печать

17 апреля 2020

Реклама продолжает оставаться неотъемлемой частью бизнеса. Ведь именно за счёт её применения в предпринимательской практике заказчик может найти дистрибьютора/производителя. Под качеством рекламы подразумевается не только креативный концепт, но и непосредственной уровень производства. На сайте https://novicard.ru Вы сможете заказать производство рекламной продукции по полному циклу. Предлагаются услуги от офсетной печати до производства пластиковых карт (в любых тиражах – предлагается несколько технологий выпуска на выбор) и магнитного винила.

Когда полиграфия располагает широким инструментарием в прямом смысле слова, сохраняется возможность выпуска определённого тиража конкретной рекламной продукции на условиях, которые окажутся наиболее выгодными для заказчика.

Осуществление офсетной печати

Осуществление офсетной печати

Наверняка читатель знает о том, что именно офсетная печать является наиболее доступным методом производства в печати рекламной продукции. Данный вид печати способен гарантировать высокое качество, но при оптимальной цене.

Наиболее распространено применение офсетной печати в отношении производства:

  • листовок;
  • проспектов;
  • флаеров;
  • визиток;
  • любых изображений.

Офсетная печать в том числе может быть использована и при производстве пластиковых карт (в основном для средних и больших тиражей).

Чаще применяется 5-красочный офсет с ультрафиолетовыми красителями. Благодаря нему изображение получается не только стойким, но контрастным (насыщенным).

Чем привлекателен магнитный винил?

Чем привлекателен магнитный винил?

Данный материал представляет собой полимер, внутри которого присутствует в некотором проценте ферритовая пыль. Это позволяет наделить материал магнитными свойствами.

Не всегда на магнитный винил наносят клеевой слой. Если же он присутствует, то обязательно защищается легко удаляющейся бумажной прослойкой.

Поверхность магнитного винила гладкая. Это даёт возможность нанести на неё изображение любой сложности и цветовой насыщенности. Часто материал подобного рода востребован в производстве сувенирной продукции небольших партий.

Компания «Новикард» гарантирует высочайшее качество магнитного винила собственного производства (выше, чем у ЛЮБОГО аналога).

В видео профессионал рассказывает некоторые технические особенности магнитного винила:



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • RichRomanov: Altesso интересная компания,с высокой доходностью. Комфортные условия для трейдинга предоставляютя. У...
  • Stokton: Ребята из Альтессо просто настоящие кудесники в трейдинге. Такие хорошие результаты и высокая доходность...
  • Fakstrot: Ребят реально прибыльный трейдинг, лично мне подфартило за пол года работы с Альтессо неплохо заработал,...
  • Анатолий Кадышев: Всем привет!!! Хочу сказать что это лучшая торговая площадка, здесь можно торговать криптовалютой,...
  • ваше имя: ваш комментарий

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика