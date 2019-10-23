Как набрать подписчиков в группе вКонтакте

Несмотря на то, что прошло уже много времени с момента создания социальной сети «Вконтакте» она до сих пор остаётся одной из наиболее популярных и знаменитых. На данный момент там имеется больше 400 миллионов уникальных страниц.

Многие современные творцы в разных сферах искусства, предприниматели и различные фирмы создали официальную страницу в данной социальной сети и регулярно её обновляют.

Существует и немало популярных групп, ведение которых приносит их владельцам неплохую прибыль. Однако как же эти группы стали популярными? Если создать новое сообщество в «Вконтакте», то как набрать в него подписчиков? Получение и накрутка живых подписчиков в ВК подробно описана на сайте online-vkontakte.ru.

Приглашения друзьям

Обычно при создании новой группы в ВК человек, для того, чтобы набрать первых подписчиков, начинает выписывать своим ближним друзьям и родственникам, настойчиво прося их о том, чтобы они вступили в молодую группу, которая только появилась и активно развивается. Таким образом, в сообщество набираются первые 10-30 подписчиков. Вот только зачастую у человека в ВК друзей намного больше.

Наверняка многих из них обладатель группы и в лицо не видел, а с кем-то из них когда-то пару раз переписывался, но на деле уже и забыл, зачем и когда добавил. В принципе, значения и не имеет то, откуда эти люди взялись.

В «Вконтакте» есть функция, которая позволяет одним нажатием кнопки мыши отправить приглашения на вступление в сообщество всем пользователям, которые имеются в друзьях.

Так, получается массовая рассылка, но за неё не банят. Пусть и есть ограничение, согласно которому можно пригласить в сутки не больше 40 людей, но это и не страшно. Те, кто имеется, закончатся в течение недели.

Не лишним будет регулярно добавлять новых друзей, а затем отправлять им приглашения в недавно созданную группу. Так число подписчиков будет медленно, но верно расти.

Взаимовыгодное сотрудничество

Многие администраторы групп на узко направленную тематику на первых порах пользуются сотрудничеством с взаимной выгодой. Они попросту пытаются найти группу на ту же либо смежную тему, и предлагают её руководителю сотрудничать.

В каждом сообществе есть список контактов администраторов. Среди них обычно есть определённый человек, который обрабатывает запросы о сотрудничестве и кооперативной работе.

Если же такой человек в контактном списке не отмечен, то с подобным предложением стоит обратиться к руководителю сообщества. Ему в свою очередь приятно будет объединить усилия с единомышленником, и уж особенно в том случае, если тематика групп во многом похожа.

Вдобавок, помогая, например, взаимным репостингом, он сможет получить часть подписчиков из другой группы, что важно для его паблика.