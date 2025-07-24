Чулки или носки: что лучше для занятий в стрипах?

"Правильно подобранная экипировка под стрипы — это 50% успеха тренировки. Остальные 50% — ваше упорство!" — Анна, хореограф pole dance

Выбор между чулками и носками для занятий в танцевальных стрипах — вопрос, который волнует многих начинающих. Разберём плюсы и минусы каждого варианта, чтобы вы могли тренироваться с максимальным комфортом.