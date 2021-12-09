Оборудование собственной химчистки в гостинице: все за и против

На любом курорте конкуренция между средствами расселения проживающих просто огромная. Даже маленьким базам отдыха требуется прилагать множество усилий для привлечения максимального количества клиентов. Оборудование для химчистки отеля требуется при обустройстве своей постирочной и является отличным способом увеличения популярности гостиницы.

За счет этого решения можно как предоставить более высококачественный сервис, так и повысить доход от ведения бизнеса. Чтобы открыть свою химчистку, потребуется выполнить немало сложной работы, подобрать необходимое оборудование, приобрести его и произвести монтаж.

Это потребует определенных знаний и навыков. Поэтому для решения поставленных задач зачастую привлекают профессиональные компании. То есть если требуется профессиональное оборудование для химчистки в отель, рекомендуется обращаться к специалистам.

Зачем в отеле своя химчистка

Химчистка на месте в самой гостинице имеет множество достоинств:

Полноценный контроль качества. Это позволяет обеспечить максимальный результат, что даст возможность постоянно производить на клиентов гостиницы положительное впечатление.

Это позволяет обеспечить максимальный результат, что даст возможность постоянно производить на клиентов гостиницы положительное впечатление. Экономия. Не требуется платить аутсорсинговым фирмам, затрачивать средства на доставку вещей.

Не требуется платить аутсорсинговым фирмам, затрачивать средства на доставку вещей. Контролирование сроков стирки. За счет этого руководство точно будет знать, когда белье будет готово к последующем использованию. Причем это даст возможность держать на складе меньшее комплектов пастельного и другого белья.

За счет этого руководство точно будет знать, когда белье будет готово к последующем использованию. Причем это даст возможность держать на складе меньшее комплектов пастельного и другого белья. Можно установить функцию бережной стирки для некоторых разновидностей белья. Благодаря этому оно будет не так сильно изнашиваться, что увеличит срок эксплуатации.

Помимо этого, у некоторых проживающих в гостинице периодически появляется потребность в стирке собственных вещей.

Так можно сразу достичь несколько целей. Для начала это оставит у постояльцев лишь положительные впечатления о гостинице и качестве сервиса. А также заведение еще и может дополнительно организовать заработок на оказании этих услуг.

Оборудование отелей химчисткой: какая требуется техника

Затем, когда был разработан технологический проект, и его согласовало руководство, нужно правильно выбрать оборудование. Для гостиниц не подойдет техника, предназначенная для домашнего использования.

Оборудование отелей прачечным должно производиться только профессиональными устройствами. Это подразумевает стиралки, сушки, центрифуги. Финишная техника потребует наличия утюгов, каландр, гладильных досок, пароманекенов. Дополнительно потребуется купить стеллажи, тележки, сортировочные столы.