Креативный подход к размещению рекламы: конструкции для информационных буклетов

В новых и старых торговых центрах, медицинских и образовательных учреждениях, кроме рекламы, расположенной на стендах и щитах, есть стойки, где лежат буклеты, другая печатная продукция, рассказывающая о производстве товаров или предлагающая услуги.

Любой желающий может взять листки, где размещены контакты компаний, с собой. Это дает возможность сохранить их, воспользоваться телефоном, когда в этом возникнет нужда.

Стойки для размещения рекламных буклетов, для социальной дистанции, ограничительные

Компания, выпускающая такое рекламное оборудование, стремится использовать в производстве инновационные материалы, креативный дизайн, который привлекает внимание посетителей не только к самим стойкам, но, что главное, к рекламной продукции, расположенной на них.

Конструкции, выполненные из оргстекла, ПВХ, металла, могут эксплуатироваться многие годы, не теряя эстетичного вида. Они не занимают много места, что позволяет использовать площадь торгового или выставочного зала с максимальной пользой.

Выбирая для размещения рекламы удобное оборудование, рекламодатель может разместить в многочисленных карманах и на полках всю информацию о собственном производстве или услугах, которые предлагает.

Красивые рекламные стойки, основная задача которых доносить сведения о товарах и услугах, акциях и скидках, становятся не просто украшением, но местами, откуда можно почерпнуть интересующую информацию, узнать контакты фирм.

В связи с коронавирусом компания, производящая конструкции, начала выпускать стойки:

для социальной дистанции;

ограничительные;

для социальной дистанции с плакатом.

Они устанавливаются во время массовых мероприятий, в торговых залах, банках, на почте. Компания, выпускающая эту продукцию, предлагает разные модели ограничительных разборных стоек, изделия, на которых устанавливаются дозаторы и защитный экран.

На сайте компании стоит скачать каталог, чтобы выбрать рекламное оборудование любого вида. Все задачи, которые стоят перед клиентами, можно решить с помощью подобных конструкций. Не только рассказать посетителям о новых товарах, услугах, скидках, но сделать наиболее удобными присутственные места.

Отличное новое оборудование, инновационные технологии, по которым работает компания, позволяют выполнить любой заказ, который будет отличаться от обычных.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о том, как правильно создать буклет.