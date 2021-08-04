Разновидности кабелей от ЗЗЦМ и особенности применения разных видов в устройстве проводки

С продукцией компании ЗЗЦМ сталкивался практически каждый. Предприятие задействовано в изготовлении,

переработке и вторичной обработке, а также реализации целого ряда электропродукции:

Катанка — медная проволока включая 2-5 категории.

Жилы из меди для кабелей и проводов.

Кабельно-проводниковые товары с медными или алюминиевыми жилами.

Этикеточную продукцию.

За время своего существования Запорожский завод цветных металлов превратился в довольно крупный холдинг, который занял достойное место не только на украинском рынке, но и на международном. Товары из завода представлены в каждом регионе страны, а также в ряде стран СНГ, Азии и Европы.

Используя современные технологии в производстве, инновационные решения для выпускаемой продукции, компания полностью соблюдает собственные принципы:

Соблюдение стандартов качества.

Минимизация стоимости готовых изделий.

Улучшение рабочих характеристик.

Оптимизация производственных мощностей для увеличения объемов готовой продукции.

Максимальная автоматизация всех рабочих процессов.

Каждый вариант кабеля ЗЗЦМ получил сертификат качества, что гарантирует безопасность его использования при условии соблюдения предельно допустимых нагрузок согласно техническим характеристикам изделия.

Кабель ЗЗЦМ — надежность и разнообразие

Основным вариантом кабелей ЗЗЦМ являются медные изделия с разным назначением.

Отличаются они толщиной жил, используемыми изоляционными покрытиями и обмоткой. Прежде всего выделяются такие варианты:

ВВГнгд, ВВГнг, ВВГ — обладают изоляционным покрытием и оболочкой, изготовленной из ПВХ пластика. Представлены отдельные виды с такими характеристиками как негорючесть и отсутствие газовыделения.

Бронированные изделия с оболочкой и изоляционным слоем из ПВХ пластика. Некоторые варианты отличаются негорючестью и минимальным уровнем газодымовыделения.

Гибкие варианты с вышеназванными вариантами обмотки и изоляции.

Плоские, с разделением на 3 вышеперечисленные категории.

Заполненные, с разделением на 4 вида — добавляется NYM.

Также компания уделяет внимание производству жил для дальнейшего создания кабелей и проводов.

Одним из основных направлений в данном случае является выпуск медных жил с 1-5 классом гибкости и сечением в диапазоне от 0.5 до 1000 мм?. Отмечается возможность выбора направления скрутки проволок в создаваемой жиле.

Продукция ЗЗЦМ обладает рядом преимуществ, которые существенно повышают надежность и эффективность ее применения:

Стабильные рабочие характеристики. В процессе производства предприятие проводит постоянный мониторинг, что гарантирует полное соответствие требованиям стандартов, а также нормальный уровень электрического сопротивления.

В производстве применяется многопроволочная технология осуществления волочения. Это позволяет исключать процесс вытяжки отдельно взятых проволочек в момент проведения скрутки.

Контроль качества на всей протяженности проводов и кабеля. Обеспечивается это путем применения на предприятии специальных датчиков обрыва, установленных перед приемным барабаном. Таким образом полностью исключается вероятность выпирания проволок или их обрыв из мотка.

Отгружается готовая жила на подготовленных деревянных барабанах.

В зависимости от длины и толщины жилы используются барабаны номеров 12-17.

В каталоге ЗЗЦМ представлены как гибкие, так и жесткие кабели. Их применения имеет определенные отличия, связанные с эксплуатационными характеристиками:

Жесткий вариант используется преимущественно для монтажа в стену или в землю. Не требует дополнительных обжимов при подключении электропотребителя. Однако могут возникнуть определенные проблемы при подключении таким изделием подвижных устройств или блоков в труднодоступных местах.

Гибкий более подходящий для подключения электропотребителей. Однако он требует дополнительного обжима перед подключением к устройству. В то же время характеристики делают их применение более удобным.

Выбрать подходящий кабель ЗЗЦМ в Киеве и Украине можно ориентируясь по их краткому описанию с указанием рабочих характеристик. Также необходимую информацию можно найти на маркировке каждого изделия.