Обзор ассортимента установок для алмазного бурения от интернет-магазина truborezoff.ru

Во время строительства и ремонта часто требуется бурение отверстий разного диаметра в бетонных и каменных конструкциях. Для этого перфораторов и тем более дрелей недостаточно. Требуется более мощное оборудование с особо твердым и прочным инструментом. Для таких работ созданы установки для бурения алмазными коронками.

Алмазное бурение обеспечивает получение готовых отверстий в камне и бетоне ровные, с идеальными краями и высокой точностью в размерах. Такие мощные агрегаты с точным позиционированием в большом ассортименте поставляет интернет-магазин «Труборезофф.ру». Полный каталог оборудования и контакты для заказов – на сайте truborezoff.ru.

Особенности и устройство установок

Главные компоненты бурильного агрегата – электрический или топливный привод, установленный на жесткой станине со штативом и плитой, и набор сменных коронок разного диаметра с алмазными резцами.

Установка может крепиться жестко на поверхностях, которые нужно обрабатывать. Закрепленная на штативе установка перемещается по нему в одной оси, с точным позиционированием для бурения.

Особо прочные коронки и точная установка при бурении с большим усилием и необходимой частотой вращения – благодаря этому отверстия получаются с ровными краями и внутренними плоскостями.

В разных моделях применяются редукторы, насос для подачи охлаждающей жидкости, система удаления пыли или пылеулавливатель.

Для получения отверстий до 120мм используются ручные установки.

Для больших диаметров применяются станинные установки. Их преимущество не только в точности позиционирования и усилии. Они позволяют устанавливать ось сверления под нужным углом, под которым требуется получить отверстие.

Особо мощные установки ставятся как навесное оборудование на спецтехнику – экскаваторы и тракторы.

Параметры оборудования

В магазине алмазные установки с наклонными и вертикальными станинами длиной до 1 м, углом наклона до 45°, плавным ходом каретки до 650 мм.

Диметр отверстий до 300мм. Мощность приводов (однофазные электродвигатели) до 3,5 квт. Редукторы на две и три скорости. В установках электронные защиты от перегрузок и заклинивания коронок при бурении.

Установки SHIBUYA имеют гарантию два года. Установки V-Drill, Rotorica Didri мобильные на колесах. Все бурильное оборудование малошумное, обеспечивает скоростное бурение.