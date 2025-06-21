Какие есть виды упаковочного оборудования
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Какие есть виды упаковочного оборудования

21 июня 2025

Упаковочное оборудование востребовано во многих отраслях производства и промышленности-в пищевой, фармацевтической, косметической, электронной, при производстве бытовой химии, автотоваров, мебели и других. Большой выбор упаковочного оборудования предлагает компания Ready Pack https://readypack.ru/.

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Преимущества упаковочного оборудования

Упаковочные автоматизированные машины упрощают и делают более оптимизированной и оперативной подготовку товаров к хранению, перевозке и предпродажной подготовке.

Упаковочное оборудование выполняет много задач-упаковка товаров, защита продукции от внешних повреждений, маркировка и продвижение бренда, удобство транспортировки.

Плюсы автоматизированных систем упаковки:

  • Автоматизация рабочих процессов упаковки;
  • Снижение трудозатрат на разные упаковочные операции;
  • Обеспечивают высокие потребительские и нормативные стандарты;
  • Гарантируют качество и постоянство выполнения технологических операций упаковки.

Разработанные технологами упаковочные машины обеспечивают одновременно качество и полную автоматизацию процесса.

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Разновидности упаковочных машин

К упаковочному оборудованию относят:

  • Формирователи заклейщики коробов.
  • Паллетайзеры.
  • Маркираторы.
  • Термоусадочное оборудование.
  • Конвейеры ленточные, цепные, сетчатые, с модульной лентой и др.

Паллетайзеры (паллетоукладчики) широко используется в процессе паллетирования во многих отраслях промышленности, таких как-производство картона, лекарств, предметов первой необходимости, продуктов питания, напитков и прочей продукции.

Паллетайзеры выполняют одну из самых трудоемких функций – укладку продукции на поддон, формируя правильный параллелепипед.

Роботы-паллетайзеры-это роботизированные системы для захвата и удержания груза с манипуляторами.

Конвейеры представляют собой системы транспортеров разного принципа действия (цепные, ленточные и пр.) Для перемещения упакованной продукции по ленте.

Оборудование для стрейч-пленки обеспечивает защиту упакованных товаров от загрязнений и повреждений.

Преимущества использования паллетайзеров-снижение ручного труда, экономия времени и возможность упаковки различных по конфигурации, габаритам и весу грузов и товаров.

Благодаря упаковочному оборудованию достигается высокая эффективность операций и гибкость процесса. Такие системы автоматизации упаковочного процесса гарантируют выполнение упаковки с большой точностью, исключая человеческий фактор ошибок и с высокой производительностью операций.



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