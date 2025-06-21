Какие есть виды упаковочного оборудования

Упаковочное оборудование востребовано во многих отраслях производства и промышленности-в пищевой, фармацевтической, косметической, электронной, при производстве бытовой химии, автотоваров, мебели и других. Большой выбор упаковочного оборудования предлагает компания Ready Pack https://readypack.ru/.
Преимущества упаковочного оборудования
Упаковочные автоматизированные машины упрощают и делают более оптимизированной и оперативной подготовку товаров к хранению, перевозке и предпродажной подготовке.
Упаковочное оборудование выполняет много задач-упаковка товаров, защита продукции от внешних повреждений, маркировка и продвижение бренда, удобство транспортировки.
Плюсы автоматизированных систем упаковки:
- Автоматизация рабочих процессов упаковки;
- Снижение трудозатрат на разные упаковочные операции;
- Обеспечивают высокие потребительские и нормативные стандарты;
- Гарантируют качество и постоянство выполнения технологических операций упаковки.
Разработанные технологами упаковочные машины обеспечивают одновременно качество и полную автоматизацию процесса.
Разновидности упаковочных машин
К упаковочному оборудованию относят:
- Формирователи заклейщики коробов.
- Паллетайзеры.
- Маркираторы.
- Термоусадочное оборудование.
- Конвейеры ленточные, цепные, сетчатые, с модульной лентой и др.
Паллетайзеры (паллетоукладчики) широко используется в процессе паллетирования во многих отраслях промышленности, таких как-производство картона, лекарств, предметов первой необходимости, продуктов питания, напитков и прочей продукции.
Паллетайзеры выполняют одну из самых трудоемких функций – укладку продукции на поддон, формируя правильный параллелепипед.
Роботы-паллетайзеры-это роботизированные системы для захвата и удержания груза с манипуляторами.
Конвейеры представляют собой системы транспортеров разного принципа действия (цепные, ленточные и пр.) Для перемещения упакованной продукции по ленте.
Оборудование для стрейч-пленки обеспечивает защиту упакованных товаров от загрязнений и повреждений.
Преимущества использования паллетайзеров-снижение ручного труда, экономия времени и возможность упаковки различных по конфигурации, габаритам и весу грузов и товаров.
Благодаря упаковочному оборудованию достигается высокая эффективность операций и гибкость процесса. Такие системы автоматизации упаковочного процесса гарантируют выполнение упаковки с большой точностью, исключая человеческий фактор ошибок и с высокой производительностью операций.