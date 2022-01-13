Обзор ассортимента стеклянных изделий ручной работы от интернет-магазина cristallistudio

Стекло было изобретено несколько тысячелетий назад. Несмотря на то, что сейчас им никого не удивить и он окружает нас, буквально повсюду, стекло до сих пор оказывает на человека некое завораживающее воздействие.

Неудивительно, что используют данный материал не только для остекления или каких-то других нужд, но и изготовления различных сувениров, наград, предметов декора.

В компании «cristallistudio» можно приобрести готовые или заказать индивидуальное изготовление изделий из стекла.

О компании

Cristalli studio занимается производством сувениров, наград, предметов декора из стекла.

Для производства продукции используются экологически чистые и безопасные материалы, современное оборудование, строго соблюдаются стандарты качества.

Сам процесс выполняется исключительно опытными и квалифицированными специалистами, знающими свое дело. Это необычные, уникальные, невероятно красивые и стильные изделия из хрусталя и стекла.

Компания не первый год работает в данной сфере, обладает безупречной репутацией, сотрудничает как с частными лицами, так и организациями.

Следовательно и заказы могут быть единичными и оптовыми. Ограничений никаких нет. Главное все обсудить, согласовать и заключить соответствующий договор с компанией.

Благодаря развитию интернета и транспортным компаниям, почтовым службам, с которыми сотрудничает производитель, клиентская база заметно увеличилась и расширилась. Теперь сделать заказ могут жители других городов и регионов.

Ассортимент

Есть большой выбор готовых типовых изделий, в том числе каких-то наград, сертификатов, табличек и не только.

Разумеется, что они заполняются в соответствии с тем, что требуется клиенту. Либо, заказчик может попросить изготовить что-то индивидуальное, необычное.

Ограничений сейчас практически никаких нет, благодаря применению современных технологий и оборудованию. Можно воплотить в жизнь самые нестандартные идеи.

Сделать заказ здесь могут обычные люди, различные организации, организатор спортивных мероприятий, дизайнеры и не только. Ассортимент продукции компании включает в себя:

Награды и призы

Корпоративные сувениры

Сертификаты

Дипломы

Спортивные награды

Сувениры

Эксклюзивные подарки

Предметы интерьера и многое другое

Гравировка бесплатная, независимо от количества заказанных изделий.

Главное, предоставить текст, изображения и быть внимательным, чтобы не допустить ошибок.