Обзор ассортимента искусственных елок оптом от производителя elki-opt24.ru

Если крупной компании со множеством филиалов необходимо закупить елки для Нового Года, стоит подумать о приобретении искусственных деревьев, которые можно будет использовать множество лет, не трогая живые ели. Отличные варианты предлагает elki-opt24.ru — Производитель, на сайте которого на всю продукцию отличные цены и действительно широкий ассортимент.

Какие здесь можно купить елки

Есть совсем низкие варианты, которые в высоту меньше двух метров. Однако также можно приобрести и елки высотой по три метра. Чтобы понять, какой вариант наиболее актуален, необходимо учитывать высоту помещений, где будут применяться такие елки.

Также стоит отметить различия по цвету. Есть много разных вариантов, начиная от тех, что имеют цвет, максимально приближенный к оттенку среднестатистической елки, и закачивая весьма необычными оттенками зеленого.

Все елки различаются также по ширине. Лучше визуально знакомиться со всем ассортиментом, прежде чем делать выбор. Сделать это можно в удобном веб-приложении магазина, где представлены фотографии каждого изделия. На них представлен значительный фрагмент искусственного дерева, по которому можно сделать выводы о том, подойдет ли оно.

Почему лучше покупать здесь

Если позвонить по телефону +7 (968) 765-87-62, специалисты помогут подобрать оптимальный вариант, который идеально подойдет для конкретного случая. Иногда в одну и ту же компанию требуются разные елки, для разных филиалов, поскольку габариты помещений сильно различаются. И в этом случае профессионалы из elki-opt24.ru помогут подобрать оптимальный вариант.

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