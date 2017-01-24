идеи за чашечкой кофе
Ролл ап — что это?
24 января 2017
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Тот, кто работает в крупных компаниях наверняка часто сталкивался с необходимостью организации презентаций. Естественно, далеко не везде возможно применение проекторов. Речь идёт о большой степени освещённости.

Между тем, существует решение, которое позволит представлять собственные идеи практически в любом месте (даже на выставках) с высокой степенью эффективности. Мобильные стенды Ролл Ап позволят продемонстрировать любые данные, выполненные в графическом виде.

Что собой представляет мобильный стенд?

 Что собой представляет мобильный стенд?

Суть заключается в следующем. Стенд располагает рамой. На эту раму может быть натянуто полотно, которое и располагает необходимой информацией. Закрепляется материал при помощи специального кольца (как правило).

Ниже представлены материалы, которые могут быть использованы в качестве основы:

  • виниловый баннер;
  • полипропиленовая плёнка и т.д.

Распечатка на означенных носителях может быть осуществлена при помощи широкоформатной печати. Благодаря этому информация будет читаем даже для тех, кто располагается от стенда на значительном расстоянии.

Безусловно, стенды могут обладать различными габаритами. Наиболее распространены сегодня мобильные стенды. Их преимущество заключается в возможности складывания в тубус и свободного переноса на плече одним человеком.

Автоматическая подмотка полотна

 Автоматическая подмотка полотна

Естественно, для обеспечения наилучшей читаемости само полотно должно быть натянуто должным образом. Осуществляется это при помощи специального механизма. Он установлен в верхней части самого стенда.

Основной механической частью в нём является пружина. Другими словами, механизм вечный. Замена полотна не представляет большого труда. Всё, что требуется выполнить – отщёлкнуть зажимную пластину.

Прежде, чем создать презентацию для ролл-апа, настоятельно рекомендуется измерить габариты полотна. Ведь в дальнейшем придётся выполнять распечатку именно под его габариты.

Устанавливаться ролл-ап может, как на треногу (три ножки, которые обеспечивают устойчивое положение стенда на полу), либо на стену по примеру обыкновенного экрана в кинотератрах.

В любом случае, ничего более удобного и компактного для проведения презентаций самого разнообразного плана пока не существует:

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В видео будет продемонстрирована установка рекламы в баннерный стенд ролл-ап:

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