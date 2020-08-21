Процесс SEO сам по себе довольно затянутый и неторопливый, особенно, когда дело касается "молодых" сайтов. Эта тенденция также связана и с индексацией, поскольку некоторые поисковые системы далеко не сразу замечают новые проекты, даже если их URL-адреса были указаны веб-мастерами.

По части Google такие проблемы обычно возникают крайне редко, поскольку этот поисковик очень прозорлив, да и скорость его индексации предельно высока. Но с другим "гигантом" РуНета иногда приходится повозиться. Так что, давайте поразмыслим над тем, как можно ускорить индексацию сайта Яндексом.

Чтобы реализовать данную задумку, нужно сделать так, что ваш ресурс как можно быстрее попал на глаза роботу Яндекса. Наиболее простой способ — использование онлайн-площадок, к которым робот обращается очень часто, то есть, реиндексацию которых он производит регулярно.

А, как известно, чем чаще происходят изменения на сайте, тем чаще к нему возвращается робот. Следовательно, вы должны применить сервисы, на которых постоянно появляется что-то новое. И вот отдельные примеры.

Социальные факторы SEO

Социальные закладки. Среди людей такие сервисы очень популярны, ведь в ходе путешествий по Сети каждый находит для себя что-то интересное и сохраняет это в своих онлайн-закладках.

Зарегистрируйте собственный аккаунт и занесите в него парочку своих ссылок, и наверняка вы заметите прогресс уже после ближайшего обновления баз данных. RSS-агрегаторы.

Прекрасно решают вопрос о том, как ускорить индексацию сайта Яндексом. Ведь подобные площадки постоянно "освежаются" новыми данными, следовательно, внимание роботов к ним предельно высокое. Сервисы вопросов и ответов. Популярные форумы и блоги. Вам нужны только такие, информация в которых добавляется в больших количествах ежедневно.

Все подобные сервисы прекрасно помогут вам в том, чтобы ускорить индексацию сайта Яндексом. Если у вас возникла проблема с индексацией не всего ресурса, а отдельных страниц, то именно их адреса стоит занести в закладки (или на другие онлайн-площадки).

В принципе, для достижения цели вам достаточно применить лишь несколько подобных сайтов. И в этом есть дополнительный плюс: ведь если ваша ссылка мелькает там, где обитает много народу, то и ваш ресурс наверняка приобретет новых гостей. Так что, все проекты такого типа можно применить не только для улучшения индексации, но и для получения трафика.

Курсы SEO

Несколько вышеописанных моментов всего лишь капля в мире SEO. К тому же некоторых из них можно уловить только читая между строк. Чтобы в полной мере освоить продвижение сайта, необходимо прочитать десятки и сотни таких статей, отбраковывая информацию бесконечный воды копирайтеров.

Тогда и только тогда, можно разглядеть размытые контуры сферы SEO. Чтобы освоить концепцию продвижения в полной мере, необходимо практиковатья. Занимаясь самостоятельно можно потерять годы и все равно не достичь результата.

Если у вас есть сайт, то на его примере вы можете пройти курсы SEO обучения, чтобы сэкономить себе время. Данный материал изначально был предназначен исключительно для продвижения моего сайта, но я решил сделать ее не такой бессмысленной как множество других статей, потому мельком упомянул один сеошный секрет.