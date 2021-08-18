Серебряный призер Олимпиады-2020 выставил медаль на благотворительный аукцион
идеи в лицах

Серебряный призер Олимпиады-2020 выставил медаль на благотворительный аукцион

18 августа 2021

Поступок спортсменки помог собрать средства на операцию ребенку. Серебряный призер Олимпиады в Токио Мария Андрейчик выставила на благотворительный аукцион медаль, которую выиграла на Играх в 2020 году. Андрейчик соревновалась на второй для себя Олимпиаде.

В Рио-де-Жанейро польская легкоатлетка заняла четвертое место, соревнуясь в секторе метания копья. Через пять лет Андрейчик выступила на Олимпиаде в Токио, где смогла стать серебряным призером.

И теперь выставила ее на благотворительный аукцион. Что случилось?Андрейчик решила выставить медаль на аукцион и полученные средства перечислить в помощь мальчику, который нуждается в 150 тысячах евро ради операции на сердце.

В прошлом сама легкоатлетка имела проблемы со здоровьем. Она выздоровела после диагноза рака кости, который получила в 2018 году. «Истинная ценность медали всегда останется в сердце.

Медаль — это лишь предмет, но она может иметь большую стоимость для других. Это» серебро «может спасти жизнь вместо того, чтобы быть просто ради коллекции.

Вот, почему я решила выставить ее на аукцион и помочь больным детям». Известно, что аукцион с участием польской легкоатлетки уже закончен.

Медаль получит сеть магазинов дома, а сам аукцион был завершен досрочно для того, чтобы семья мальчика получила деньги как можно скорее. Андрейчик-не первая олимпийская спортсменка, продавшая свою медаль с целью благотворительности.

В 2016-м другой польский легкоатлет Петр Малачовськи продал серебряную награду, которую получил в секторе метания диска, чтобы оплатить операцию ребенку с раком глаза.

При этом на Играх в Рио-де-Жанейро она метнула копье дальше на 17 сантиметров — 64. 78 метра. Личный рекорд Андрейчик в метании копья составляет 71. 40 метра.

Его она установила на турнире в Хорватии в 2021 году, обновив национальный рекорд. Польша на Олимпийских играх в Токио получила 14 наград.



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