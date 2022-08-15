Об легализации документов

Дипломатические представительства, консульские учреждения предоставляют легализацию документов. Данные учреждения окажут содействие в проставлении апостиля на официальных консульских документах, которые были составлены на территории Республики Беларусь. Легализация документов осуществляется в том случае, если совпадают подписи должностных лиц, которые подписали их, оттиски печатей, штампов, имеющихся в консульском управлении МИД Беларусь, а также в загранучреждениях Республики Беларусь.

Что такое легализация документов?

Легализация — это процедура, которая дает возможность придать документу юридическую силу, выданному на территории одного государства с целью использования на территории другой страны. Для прохождения процедуры необходимо обратиться к квалифицированным специалистам.

Процедура легализации подразумевает качественный перевод деловых бумаг, процедуру заверения для предоставления их в различных учреждениях. Переведенные дипломы и сертификаты, свидетельства прикрепляются к оригиналу, заверяются в нотариальной конторе.

Юристы должны убедиться в том, что подпись на них принадлежит специалисту, который выполнил перевод. Заверить нотариальный перевод могут специалисты, имена которых занесены в официальный реестр. Апостиль не проставляется на те деловые бумаги, которые подписаны дипломатическими, консульскими работниками.

Зачем нужна легализация документов?

Данная процедура требуется для того, чтобы деловые бумаги, выданные в одной стране, имели юридическую силу в другой. Для учебы за границей, для работы специалиста требуется легализация диплома.

Виды легализации:

Апостилирование;

Консульская;

Нотариальное заверение.

Апостилирование — упрощенная процедура, которая состоит в том, чтобы на документах был проставлен штамп требуемого образца, в будущем не требуется вновь проходить данную процедуру.

Легализованные документы являются юридически значимыми во всех странах, которые были участниками Гаагской конвенции. Нотариальное заверение — это распространенная процедура.

В данном случае заверяются нотариально копии документов, переводы, другие деловые бумаги. Процедура консульской легализации — сложный процесс, ее задача состоит в подтверждении соответствия документов, которые направляются за границу, законам той страны, в которой они были составлены, предоставлены.