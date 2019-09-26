Как правильно и красиво раскрашивать раскраски

Развитие ребенка во многом зависит от того чем он играет. Сегодня существует множество игр, которые можно подобрать в зависимости от предпочтений малыша.

Как ни странно, но практически каждый ребенок особенно в дошкольном возрасте любит рисовать. Кто-то рисует на стенах в квартире другие на асфальте во дворе, но самым подходящим занятием для малыша будет раскрашивание картинок. А бесплатные игры раскраски онлайн можно найти на сайте igrodom.su.

Что дает раскрашивание рисунков

Часто ребенок, когда берет в руки карандаши или фломастеры он не знает, что именно он будет рисовать из-за чего часто пропадает интерес к данному занятию.

Если вместо альбомного листа дать малютке раскраску, то такое занятие может отвлечь его надолго, ведь не приходится выдумывать что именно нужно рисовать.

Для каждого возраста ребенка подходят разные варианты раскрасок. Для совсем маленьких лучше брать рисунки с большими элементами, чтобы у малютки не возникало сложностей с нанесением цвета.

Если ребенок уже более старший, то нужно брать что-то посложнее, так как выведение мелких деталей развивает внимательность у малыша и мелкую моторику рук. Сегодня ассортимент раскрасок огромный есть разные варианты картинок:

сказочные персонажи;

животные;

природа;

техника и многое другое.

За счет большого выбора каждый ребенок может выбрать для себя интересующую тему для работы.

Советы по правильному раскрашиванию

Раскрашивать раскраски можно: карандашами, фломастерами, красками и все картинки будут получаться яркими и красивыми, если знать, как правильно осуществлять раскрашивание.

В первую очередь перед началом работы следует определиться с тем, чем именно вы собираетесь раскрашивать. Для более ярких рисунков с множеством мелких элементов лучше использовать фломастеры и ручки, которые делают ровные и точные линии.

Можно также раскрашивать карандашами, что в свою очередь дает возможность смешивать цвета дополняя общую картину. Конечно, по яркости карандаши несколько уступают фломастерам, но в общем, тоже может получиться хорошо.

Можно совмещать на рисунке фломастеры и карандаши такие изображения будут более интересными и красивыми.

При раскрашивании рисунка важно придерживаться контурных линий и не выступать за них. Если вы впервые сели раскрашивать, то вести карандаш или фломастер стоит от наружного края контура изображения, таким образом, внутренние элементы можно будет дополнить и подправить.