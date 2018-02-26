Пищит бесперебойник: что делать

Сегодня практически все работают с компьютерами, которые упрощают обработку информации. Но эта система зависит от электричества, выключение которого не позволит сохранить данные.



Решением данной проблемы являются источники бесперебойного питания, устанавливаемые непосредственно перед компьютером. Подобрать подобные устройства можно на сайте https://prostoon.com.ua/ibp/.

Основные правила

Источники бесперебойного питания предназначаются для компьютеров и позволяют продлить его работу при отключении центрального электричества. В большинстве случаев они нужны, чтобы пользователь мог сохранить информацию и правильно выключить устройство.

Работа этих конструкций очень часто дополняется звуковыми сигналами. Независимо от их интенсивности и природы, существуют несколько основных рекомендаций, которым желательно следовать:

В первую очередь сохранить всю информацию, с которой вы работаете на компьютере. После этого убедитесь, что есть электричество. Если оно отсутствует, отключите устройство от сети и ищите причину поломки.

Анализируем сигналы

ИПБ может издавать различные звуки, которые указывают на определенные проблемы в работе устройства:

короткий сигнал, периодичность которого не чаще 1 раз за 10-30 с. В таком случае устройство указывает, что в доме пропало электричество. Система в данном режиме будет оставаться работоспособной еще некоторое время.

короткий звук, частота 1р/до 2 с. Здесь причиной является слабый заряд аккумулятора. Чем чаще пищит бесперебойник, тем ниже запас энергии. Нужно постараться быстро завершить все программы и выключить устройство.

монотонный сигнал. Такое явление проявляется в том случае, когда механизму не хватает мощности. В большинстве случаев бесперебойник не слабый или вы подключили много мощных устройств.

постоянные щелчки. Система издает такие звуки в том случае, когда напряжение в электрической сети стабилизируется внутренними механизмами. Такое может происходить практически всегда. Но если частота очень высока, тогда нужно анализировать состояние электричества и устанавливать внешние стабилизаторы напряжения.

длинный постоянный звук. Практически всегда такое явление встречается в том случае, когда источник бесперебойного питания сломался и нуждается в ремонте. Здесь нужно уже анализировать тип поломки, чтобы решить можно ли восстановить его работу.

Звуковой сигнал ИБП — это уникальная возможность быстро выявить неисправность его работы и устранить все возможные причины.