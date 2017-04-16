Новый сервис по продвижению в инстаграм - Instai

В наше время у всех есть профили в инстаграмм. У каждого он для разных целей: магазин, блог или же просто делиться своими мыслями и своей жизнью в виде фото и видео.

Представим что кто-то открыл свой магазин и нужно набрать целевую аудиторию но как это сделать не знает. Ведь накрутить просто подписчиков это не сложно и нам совсем это не нужно нам нужна целевая аудитория которую набрать достаточно тяжело.

Недавно появился такой сервис как InstAi и уже завоевал сердца многих. Он входит в самые свежие тренды по продвижению аккаунтов в инстаграмм .

Этот сервис помогает нам привлечь новых подписчиков, не ботов и не просто накрутить неактивные профили, а привлечь именно целевую аудиторию которой будет интересно читать или же следить за вашим аккаунтом.

Сервис InstAi — это первый сервис который продвигает инстаграмм благодаря искусственному интеллекту. На сайте все очень просто описано, а так же есть большое преимущество того, что после регистрации дается 5 дней для тестирования нашего сервиса.

Преимущества этого сервиса в том что, надежный способ оплаты через сервис Yandex. касса, благодаря которой вы можете оплатить картой и любым другим популярным видом платежей , сайт адаптирован для использования на смартфоне или же планшете.

Сервис обладает искусственным интеллектом который анализирует информацию потенциальных клиентов , за не сколько минут найдет вам целевую аудиторию,онлайн поддержка ответит на все ваши вопросы и поможет в продвижение профиля, а так же наш сервис не превышает лимиты действий в инстаграмм по этому профиль не заблокируют.

После регистрации Искусственный интеллект анализирует ваши настройки и дает рекомендации по продвижению. Вам будут приходить оповещения с подсказками и инструкциями ваших действий, а так же InstAi поможет Вам настроить активность и найти целевую аудиторию с помощью геолокации или хештегов.

Автоматическое продвижение происходит так: задаете параметры: хэштеги, комментарии, геолокацию, ссылки на профили конкурентов, в соответствии с которыми сервис начинает ставить лайки и подписываться на Вашу целевую аудиторию, после чего уведомления об этих действиях приходят Вашим потенциальных клиентам.

Они, получив уведомления, заходят на Ваш аккаунт, и, в случае заинтересованности Вашим контентом, подписываются на Ваш профиль.

Таким образом, сервис позволяет привлечь нужную вам аудиторию с минимальными затратами сил, времени и денег.

Далее на видео вы можете более подробно ознакомиться с возможностями инстаграмма.