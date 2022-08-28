Каждый ребёнок на новый год ждёт сладкий новогодний подарок потому что это добрая традиция, которая впоследствии остаётся приятным воспоминанием уже во взрослой жизни. Тем более, что большинству детей многого не надо для того, чтобы их обрадовать. Приобрести детские новогодние сладкие подарки в жестяной упаковке можно в компании Мир новогодних подарков.

О компании

Из самого названия несложно догадаться, что Мир новогодних подарков — специализируется именно на детских сладких наборах.

Компания не является кондитерской фабрикой и не производит эти сладости. Она сотрудничает с ведущими кондитерскими фабриками, закупая всё необходимое оптовыми партиями.

Поэтому абсолютно все сладости, используемые в наборах максимально свежее, натуральные и безопасные. Это касается и жестяных коробок, которые служат упаковкой.

Ценник за такие наборы дороже, чем за картон или полиэтиленовую упаковку. Но, он тебя оправдывает за счёт того, что можно не беспокоиться за сохранность сладостей.

На сайте компании можно подробнее узнать о всех предлагаемых вариантах, изучить каталог и актуальный прайс-лист. Так как в основном заказы оптовые и крупными партиями, для заказчиков предоставляются хорошие скидки.

В зависимости от суммы заказа, если она превышает определённую цифру, клиент получает 10% или 15% скидки. Узнать подробнее о скидках и акциях также можно на сайте.

Если есть какие-то вопросы, что-то непонятно, требуется консультация, можно связаться с менеджером компании по номеру телефона 8 800 700 89 25.

Ассортимент новогодних подарков

Мир новогодних подарков предлагает очень большой выбор сладких наборов для детей.

Это жестяные банки разных размеров и объёмов с качественным новогодним дизайном. Все материалы, используемые для производства упаковки, в том числе и краски, полностью безопасные.

Диапазон цен достаточно широкий, что позволит подобрать подходящий вариант. Стоимость набора напрямую зависит от:

Содержимого

Веса

Объёма и дизайна упаковки.

Приобрести здесь крупные партии сладких новогодних подарков могут различные организации для детей своих сотрудников, школы и дошкольные учреждения, благотворительные фонды, помогающие нуждающимся семьям и т.д.

Детские подарки в жестяных упаковках имеют свои преимущества. Они красивые, аккуратные, нарядные, не деформируются.

Кроме того, впоследствии можно будет использовать их для хранения каких-то мелочей или игрушек. Дети точно найдут им применение.