Греция или Турция: что лучше?

При выборе туристических путёвок вышеозначенный вопрос появляется достаточно часто. Турция и Греция – самые популярные туристические направления у россиян. Однако, при выборе не следует опираться исключительно на цену вопроса. Ниже будет представлено сравнение туров на основании комплексных параметров. В результате Вы сможете выбрать оптимальный вариант исключительно для себя (общих рекомендаций для абсолютно каждого не существует).

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Преимущества Греции непререкаемы

По большому счету, Турция с Грецией не может сравниться ни в чём. Напомним, что сама Турция в древности была частью Византии. Именно в Турции находятся оставшиеся части великой Трои.

Греция обходит Турцию что называется «по всем фронтам»:

развитая туристическая инфраструктура;

огромное количество архитектурных памятников;

широкий спектр музейных комплексов;

более мягкий климат;

отсутствие навязчивого (излишне, фальшиво дружественного) отношения со стороны торговцев;

лучше оснащённые пляжи.

Весомой частью государственного бюджета Греции составляет туризм. Ввиду этого поддержка туризма осуществляется на самом высоком уровне. В Греции может с удовольствием отдохнуть абсолютно любой (с любым уровнем достатка) человек.

К примеру, если Вы не хотите тратить время на автобусные экскурсии, то можете самостоятельно арендовать автомобиль на вполне выгодных условиях. Вся Греция изобилует указателями и знаками, направляющими на археологические достопримечательности и не только.

Главная отличительная черта между Грецией и Турцией

Таковая действительно имеется. Речь идёт о разительно отличающейся стоимости отдыха. Безусловно, отдых в Греции по цене выше, чем в Турции. Но Вы прекрасно понимаете, что получаете за переплату: безопасность, высочайший сервис, мягкий климат, одну из древнейших культур на планете.

В случае, если Вы направляетесь на отдых вместе с семьёй (маленькие дети), имеет смысл обратить внимание именно на Грецию. Дождливые дни здесь практически отсутствуют. Отпуск гарантированно оставит лишь положительные воспоминания.

В видео рассказывается о том, где лучше организовать свой летний отдых: