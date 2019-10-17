Новинки смартфонов осени 2019

Этой осенью ведущие производители представили новинки телефонов. Какие из них наиболее интересные и понравятся покупателям – рассмотрим ниже. А найти широкий ассортимент современных продвинутых смартфонов и гаджетов можно в интернет-магазине https://www.technodom.kg.

Samsung Galaxy Note 10+

Находится в самой дорогой категории, но и отличается от прочих процессором Exynos 9825 и четырехмодульной камерой. Смартфон имеет большую и емкую батарею, с дополнительной беспроводной зарядкой в комплекте. Кроме этого, оснащен NFC, Wi-Fi 6 ГГц.

Недостатки тоже есть – это стоимость и отсутствие стандартного разъема для наушников. Однако предусмотрены в комплекте проводные наушники с прямым подключением к смартфону, без переходника.

Xiaomi Redmi K20 Pro

Имеет 7 процессор Snapdragon 855, поддержка HDR10. Кроме этого, смартфон приобрел 3 камеры с основным сенсором 48 Мп. Однако не предусмотрена оптическая стабилизация, что удешевляет модель. Емкий аккумулятор – 4000 мАч с быстрой зарядкой. Беспроводная не предусмотрена. Есть стандартный разъем для гарнитуры.

OnePlus 7 Pro

Хотя модель была представлена еще весной, популярность приобрела только сейчас. Является единственной с экраном OLED и кадровой разверткой в 90 Гц. Процессор обеспечивает высокую производительность, загрузку приложений и работу ОС.

К недостаткам можно отнести отсутствие беспроводного заряда, разъема для флеш-накопителя, сохранности от воздействия воды.

Sony Xperia 5

Компактный корпус, при этом экран 6,1 дюймов и соотношение сторон 21:9. Это делает аппарата длинным и узким, поэтому удобен для руки. Кроме этого, предложена защита от воды, трехмодульная камера с оптической стабилизацией.

Емкость аккумулятора составляет 3140 мАч, быстрая зарядка предусмотрена. Помимо этого, покупателя порадуют стереодинамики, сканер отпечатков пальца, NFC. Как минус – отсутствие беспроводной зарядки.

iPhone 11 и 11 Pro Max

Америка представила по традиции новую модель яблока с обновленным процессором и широкоугольной камерой в 12 Мп. К сожалению, изменения на этом заканчиваются.

Айфон не готов радовать покупателей сильными качествами, поэтому по завышенной цене получим экран NFC и аккумулятором в 3110 мАч.

Кроме этого, ожидается выпуск Apple iPhone 11 Pro Max с инновационным экраном, трехмодульной камерой и емкостной батареей. Однако стоимость станет значительно выше, чем в прошлых моделях.

В статье были представлены самые интересные новинки осени 2019 года.