Нетворкинг: ценность связей невозможно переоценить
идеи в лицах

Нетворкинг: ценность связей невозможно переоценить

20 января 2023

Зачастую решение деловой задачи или личной проблемы возможно лишь с помощью знакомых или друзей. Достигнуть серьезных результатов с минимальными временными затратами в большинстве случаев можно при наличии связей. Эффективно решать задачи по бизнесу, жизненные вопросы помогает создание системы контактов. Она называется нетворкинг.

Для кого полезен нетворкинг при проведении мероприятий

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В первую очередь стоит отметить организаторов. Некоторыми нетворкинг рассматривается как вспомогательная «фишка» в пределах проведения мероприятия, чтобы побольше вовлечь участников.

Однако нетворкинг все же считается для организатора очень полезным инструментом.

В новых приложениях, разработанных для общения на мероприятиях, можно получить обратную связь от приглашенных. Организатор следит за тем, какова активность в ленте, проводит анализ комментариев, определяет их характер.

По результатам он делает нужные выводы. Например, о том, что спикер, которого специально пригласили, не завоевал одобрение аудитории. И, наоборот, другой гость пользуется популярностью у участников.

Благодаря лишь простому наблюдению можно улучшать качество следующих мероприятий. С помощью фидбэка определяется слабая сторона с последующим исправлением ошибок. Еще важно правильно организовать контакты. В этом вам поможет программа связи решают. За счет многочисленных преимуществ она получает все более широкое распространение. В современном мире важны новые разработки, упрощающие многие процессы.

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Общая лента является удобным сосредоточением контента. Теперь нет необходимости в поиске снимков, сделанных гостями, на разных социальных ресурсах. Они собраны в одном мобильном приложении, откуда используются для создания пост-релиза для последующих мероприятий. С использованием приложения, созданного для нетворкинга, участники будут проинформирован о возможных изменениях.

Участники тоже нуждаются в нетворкинге. Приглашенные формируют впечатление о проведенном мероприятии по нескольким параметрам:

  • насколько удобна площадка (учитывается все: как расположена, какие стулья, т.п.);
  • есть ли польза от полученного опыта и информации;
  • как организовано мероприятие, качество обслуживания;
  • можно ли завести полезные знакомства.

Полезные связи решают множество вопросов с долгоиграющей перспективой.

С помощью приобретенных связей можно расширить собственную компетенцию, устранить бытовые проблемы, продвинуться в карьере более быстрыми темпами. На бизнес-мероприятиях нетворкинг – обычное явление, так как количество знакомств существенно влияет на продвижение персонального бренда, развитие бизнеса.



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