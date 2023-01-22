Можно ли получать дивиденды по акциям, ежемесячно.

Куда инвестировать, чтобы получать дивиденды ежемесячно

Дивиденды – это периодические выплаты, которая компания делает своим акционерам из полученной в результате деятельности прибыли. Они могут быть ежеквартальными, годовыми, специальными и т.д.

Выплата дивидендов – добровольное решение компании. В любой момент она может от них отказаться.

Кто определяет, когда и сколько платить

У каждой компании есть дивидендная политика.

В ней указаны частота выплат и принципы определения размера дивидендов (чаще всего учитываются финансовые показатели, чистая прибыль, долговая нагрузка и т.д.).

Далее, выплата дивидендов происходит по следующей схеме:

совет директоров дает рекомендацию по сумме, причитающейся на каждую акцию;

общее собрание акционеров утверждает решение (также есть возможность снизить сумму выплаты или отказаться от нее вовсе);

если размер дивидендов утвержден, определяется дата закрытия реестра и сроки выплаты;

всем, кто числился владельцем акций на соответствующую дату, поступает сумма дивидендов, уже очищенная от налогов.

Дивидендная политика принимается сроком на несколько лет, ее всегда можно пересмотреть. Поэтому текущая дивидендная доходность акций не должна быть единственным основанием для покупки.

Существуют ли компании, которые платят дивиденды ежемесячно

Российское законодательство делает невозможным выплату дивидендов ежемесячно.

Поэтому компании РФ, акции которых представлены на Мосбирже, могут делить прибыль между акционерами максимум раз в квартал.

Но большинство эмитентов делает это 1-2 раза в год. Причем преимущественно летом, в т.н. дивидендный сезон Мосбиржи. Поэтому составить хорошо диверсифицированный портфель из российских акций, который приносил бы дивиденды каждый месяц, практически невозможно.

Для этого нужно обратиться к американскому рынку. Большинство компаний США делают выплаты акционерам раз в квартал.

Но есть и такие, кто распределяет прибыль каждый месяц. Преимущественно это REIT фонды. Они зарабатывают на недвижимости.

Примеры подобных компаний – Stag Industrial, Realty Income, Dynex Capital.

Недостатки стратегии с получением дивидендов каждый месяц

Идея получать пассивный доход каждый месяц кажется очень привлекательной. Но на практике у нее есть ряд недостатков:

акции компаний, которые распределяют большую часть прибыли, особенно REIT фондов, не показывают значительный рост котировок; дивиденды, получаемые частным инвестором, подлежат обязательному налогообложению; в части REIT фондов не работает форма W-8ben; в 2023 г,. чтобы инвестировать в компании США, нужно иметь статус квалифицированного инвестора или работать через зарубежного брокера.

При этом вложения, например, в российские БПИФ на акции позволяют оптимизировать налогообложение.

Биржевые фонды по законам РФ не являются юридическим лицом и не платят налог с дивидендов. А значит они могут реинвестировать более эффективно. Это важно для человека, который хочет наращивать капитал, а не жить на пассивный доход.

Поэтому, планируя стратегию вложений, нужно хорошо понимать, как работают инвестиции и как можно максимизировать прибыль за счет использования не только акций и облигаций, но и более сложных инструментов.