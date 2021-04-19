Канал на YouTube – мощный инструмент монетизации и маркетингового продвижения. Раскрутка YouTube-канала актуальна не только для блогеров, но и для предпринимателей, которые хотят увеличить охват аудитории для собственного продукта, увеличить узнаваемость бренда и т.д. Видео позволяет преподнести продвигаемый товар/услугу в наиболее выгодном свете.

Основная проблема заключается в монструозности видеохостинга. Он приобрёл такие масштабы, которые не поддаются воображению. Даже предоставляя качественный продукт, заведомо интересную и полезную информацию, нет никаких гарантий, что она дойдёт до получателя. Скорее всего, новый канал попросту утонет в тысячах терабайт видео, сходных по тематике. На сайте smmbanda.com/youtube/views SMM Banda предоставляет услуги по накрутке просмотров. Данная процедура весьма полезна на старте производства видео-контента.

Зачем пользоваться накруткой?

Рекомендации видео пользователям YouTube выполняются на основании логики алгоритмов. Иными словами, сам видеохостинг решает – интересное видео для конкретного пользователя или нет.

Ниже обозначим аспекты, влияющие на продвижение видео (в том числе для попадания в тренды):

общее количество просмотров;

гармоничность роста просмотров;

активность пользователей в комментариях;

фидбек от зрителей (лайки/дизлайки);

количество подписок на канал и т.д.

Просмотры – самый важный инструмент. Именно он демонстрирует в большей степени востребованность видео у аудитории. Поэтому важно с самого начала стремиться к повышению счётчика просмотров видео.

Но даже в случае действительно полезного и интересного видео сложно добиться сразу больших просмотров (если речь не идёт о вирусном видео). Накрутка поможет повернуть алгоритмы себе на пользу и обеспечить попадание видео в рекомендованные.

Использование реальных людей

Далеко не каждый сервис предоставляет накрутку просмотров при помощи реальных людей, смотрящих контент. Накрутка ботами сразу же вычисляется администрацией YouTube.

Такой подход неприемлем. В качестве санкций может быть наложен теневой бан (проблемы с монетизацией видео, выпадение из рекомендованных и т.д.).

Накрутка при помощи реальных людей ничем не отличается от просмотров типичным зрителем. Следовательно, обеспечивает ровно те же преимущества.

Узнайте, как функционируют алгоритмы Ютуба в отношении каналов с минимальной подписной базой: