Что входит и как проводится обслуживание кофемашин

Кофемашина – это бытовая техника, которая, как и все остальная, требует постоянного ухода. Проводя обслуживание кофемашин регулярно, вы обезопасите себя от внезапных поломок, больших расходов на ремонт и неправильной работы.

Для чего нужна кофемашина

Многие люди утверждают, что она, по сути, представляет собой улучшенную версию кофеварки. Однако это не совсем правильная формулировка, ведь помимо обычного заваривания кофе, устройство умеет:

Перемалывать кофейные зерна;

Придавать напиткам различную крепость;

Осуществлять дозировку молока, сливок и сахара;

Создавать напитки в нужных пропорциях;

Контролировать температуру кофе;

Готовить различные виды напитков.

Что входит в обслуживание

Разница между сервисным и техническим обслуживанием заключается только в том, что первое должно проводиться только в специально предусмотренных для этого местах, а второе осуществляется в любом удобном месте.

Поэтому можно сказать, что любое обслуживание включает в себя следующие стандартные процедуры:

Декальцинацию – удаление накипи со стенок;

Очистку деталей от грязи, масел и смол;

Нахождение ошибок в работе, проверка всех имеющихся узлов;

Замену неисправных компонентов;

Смазывание деталей;

Настройку параметров работы.

Как проводится обслуживание

Его периодичность зависит от того, как часто используется техника и как долго она выполняет свои функции. Своевременное обслуживание не только спасет кофемашину от поломки, но и улучшит ее работу.

По промежутку времени обслуживание подразделяется на ежемесячное и ежегодное. Ежемесячное стоит проводить для того, чтобы избежать крупных нарушений и сбоев в работе устройства. Оно состоит из нескольких этапов:

Регулировки уровня воды;

Настройки помпы и давления пара;

Чистки щупа;

Чистки внутренних деталей аппарата и контейнера для отходов;

Замены уплотнительных колец.

Ежегодно проводятся следующие мероприятия:

Замена прокладок и клапанов;

Смазывания комплектующих;

Полная чистка всех деталей, проверка бойлера и нагревательных элементов;

Замена сливной трубы.

Стоит помнить, что за кофемашиной следует хотя бы минимально ухаживать каждый день. Для этого достаточно тщательно промывать ее и убирать остатки использованных продуктов.

К тому же в некоторых моделях даже предусмотрена автоматическая очистка.