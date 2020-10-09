Какие есть отличия? У хостела и общежития довольно много различий, подробнее которые мы рассмотрим ниже в данной статье. Объединяет же их обычно невысокая стоимость проживания. Так, например, в общежитии метро Войковская можно платить от 200 руб в сутки в зависимости от длительности проживания.

Отличия

Общежитие обычно является ведомственным объектом, то есть в нем могут проживать рабочие, студенты, учащиеся, курсанты. Можно найти общежития, которые выполняют функции гостиничного здания, но их очень мало. Дело в том, чтобы реализовывать гостиничный бизнес, нужны определенные условия, а в общежития они довольно простые и скромные. Хостел представляет собой отдельные квартиры. В каждой из них проживает малое количество человек. Обязательными атрибутами хостела являются постоянная уборка персонала. Они заботятся о чистоте кухни, санузла, и коридоров. В зависимости от уровня хостела осуществляется уборка квартир. Так же в хостеле имеется интернет и дополнительные услуги. Общежитие более выгодный и бюджетный вариант. Его стоимость ниже, чем у хостела. В комнатах общежитий проживает не более четырех человек. Эти плюсы более привлекательные для молодого поколения, которые пока не в силах снимать собственное жилье или находятся на обучении. В общежитие в отличие от хостела необходимо возвращаться в определенное время. Есть установленные часы посещения гостей и знакомых. В хостел же можно приходить в любое время дня и ночи.

Какие есть плюсы у хостела:

Доступное проживание. Практически любой желающий может без труда снять квартиру в хостеле.

На кухне и в спальне есть все необходимые предметы для проживания. В каждой квартире отдельный санузел.

Хостелы располагаются практически во всех уголках города. Вы сможете подобрать то жилье, с которого вам будет удобно добираться до рабочего места или учебы.

В Хостелах проживает не так много людей. Даже если он большой по размеру, обычно число проживающих не более 15 или 20 человек. Вы не будете испытывать дискомфорт соседствуя с огромным количеством людей.

И хостел и общежитие являются бюджетным вариантом жилья для временного пребывания. По сравнению с гостиницами эти варианты гораздо дешевле и доступней. Кстати уровень обслуживания в хостеле редко уступают дорогим гостиничным комплексам.

И в общежитие и в хостеле живут люди, близкие вам по уровню жизни. Вам будет интересно найти новых друзей и тем более тесное соседство во многих моментах очень удобно. Если в больших домах вы знакомы лишь с малой частью соседей, то проживая в общежитие или хостеле, вы точно будете знать свое окружение.