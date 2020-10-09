Хостел и общежитие — в чем разница
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Хостел и общежитие — в чем разница

9 октября 2020

Какие есть отличия? У хостела и общежития довольно много различий, подробнее которые мы рассмотрим ниже в данной статье. Объединяет же их обычно невысокая стоимость проживания. Так, например, в общежитии метро Войковская можно платить от 200 руб в сутки в зависимости от длительности проживания.

хостел

Отличия

  1. Общежитие обычно является ведомственным объектом, то есть в нем могут проживать рабочие, студенты, учащиеся, курсанты. Можно найти общежития, которые выполняют функции гостиничного здания, но их очень мало. Дело в том, чтобы реализовывать гостиничный бизнес, нужны определенные условия, а в общежития они довольно простые и скромные.
  2. Хостел представляет собой отдельные квартиры. В каждой из них проживает малое количество человек. Обязательными атрибутами хостела являются постоянная уборка персонала. Они заботятся о чистоте кухни, санузла, и коридоров. В зависимости от уровня хостела осуществляется уборка квартир. Так же в хостеле имеется интернет и дополнительные услуги.
  3. Общежитие более выгодный и бюджетный вариант. Его стоимость ниже, чем у хостела. В комнатах общежитий проживает не более четырех человек. Эти плюсы более привлекательные для молодого поколения, которые пока не в силах снимать собственное жилье или находятся на обучении.
  4. В общежитие в отличие от хостела необходимо возвращаться в определенное время. Есть установленные часы посещения гостей и знакомых. В хостел же можно приходить в любое время дня и ночи.

Пример общежития

Какие есть плюсы у хостела:

  • Доступное проживание. Практически любой желающий может без труда снять квартиру в хостеле.
  • На кухне и в спальне есть все необходимые предметы для проживания. В каждой квартире отдельный санузел.
  • Хостелы располагаются практически во всех уголках города. Вы сможете подобрать то жилье, с которого вам будет удобно добираться до рабочего места или учебы.
  • В Хостелах проживает не так много людей. Даже если он большой по размеру, обычно число проживающих не более 15 или 20 человек. Вы не будете испытывать дискомфорт соседствуя с огромным количеством людей.

И хостел и общежитие являются бюджетным вариантом жилья для временного пребывания. По сравнению с гостиницами эти варианты гораздо дешевле и доступней. Кстати уровень обслуживания в хостеле редко уступают дорогим гостиничным комплексам.

И в общежитие и в хостеле живут люди, близкие вам по уровню жизни. Вам будет интересно найти новых друзей и тем более тесное соседство во многих моментах очень удобно. Если в больших домах вы знакомы лишь с малой частью соседей, то проживая в общежитие или хостеле, вы точно будете знать свое окружение.



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