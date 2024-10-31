Как делается оценка стоимости ООО

Оценивать компанию необходимо для покупки или продажи, при процедуре банкротства, для определения вектора развития, также при реорганизациях.
Оценку стоимости ооо должны проводить сертифицированные организации. При анализе и расчетах эксперты определяют рыночную и ликвидационную стоимость.
Частые причины определения стоимости ООО
Оценка является ключевой для бизнеса, а также для организаций, имеющих отношение с предприятием, в таких случаях:
- Когда привлекаются инвестиции. Это нужно потенциальным инвесторам, чтобы знать ценность компании, в которую будут вкладываться средства.
- По требованию банков для кредитования.
- При страховании – определиться со страховой суммой.
- Для налогового планирования и оптимизации обязательств.
- При ликвидации, банкротстве, или преобразовании.
Достоверную и объективную информацию смогут сформировать профессиональные оценщики.
Это в свою очередь повысит рейтинг и признание компании в ее развитии.
Как проводится оценка ООО
Оценочные расчеты выполняются по следующим этапам:
- Подготовки. Сбора данных по активам и самому предприятию. Анализ финансовых отчетов, договоров, списков инвентаризации.
- Оценки места на рынке, конкурентных условий в сравнении с аналогичными компаниями.
- Выбора оценочных методов – по затратам, по доходам, или сравнительный способ. Они определяются в зависимости от того, какие активы и цели в оценке.
- Выполняются стоимостные расчеты по выбранному методу. Оценивается недвижимость и оборудование, интеллектуальная собственность, иные активы.
- Составляется отчетность. Отчеты с результатами оценки содержат описания методов расчетов и сами расчеты, состав и содержание использованной документации.
Используемые в расчетах методы подразумевают следующее:
- В затратном методе рассчитываются траты, необходимые на восстановление или замену активов.
- Расчет по будущим ожидаемым доходам, которые компания потенциально принесет.
- Сравнение оцениваемой компании с аналогичными организациями в окружающих рыночных условиях.
Методы выбираются исходя из уровня развития компании, обстановки на рынке.
Важность профессиональной оценки
Оценка стоимости ООО авторитетными и сертифицированными экспертами позволит следующее:
- Повысит значимость и уровень доверия перед инвесторами.
- Минимизирует риски потерь вместе с возможными юридическими проблемами.
- Оптимизирует управление распределением ресурсов и планированием при наличии реальных оценок.
Для любых организаций, инициирующих профессиональную оценку, она позволит принимать правильные и прозрачные решения.