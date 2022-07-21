Обзор услуг грузовых Ж/Д перевозок от компании Сервис Транс-Карго

Перевозки железной дорогой – главная артерия страны по перемещению грузов, от малых в килограммах, до тысячетонных грузов. Учитывая огромные расстояния, важно иметь гарантии доставки в кратчайший срок, в сохранности, и по минимальным тарифам.
Именно такие условия предоставляет компания «Сервис Транс-Карго» с 24-летним опытом перевозок всеми видами транспорта по России.
Компания не только перевозит, а оказывает полный логистический комплекс услуг, со складским хранением, обработкой грузов, онлайн отслеживанием их статуса передвижения.
На сайте https://strans.ru/tarify-na-zhd-perevozki компании приведены подробные перечни всех услуг, в том числе тарифов железнодорожных перевозок, в зависимости от их веса, объема и дальности перевозки.
На формах сайта можно оставить заявку на доставку грузов, и заказать обратный звонок для консультации. Оформить контракты для перевозок можно в офисах представительств компании 12-ти ключевых логистических городов страны, в том числе головном московском офисе в Домодедово.
Для информации по заказам и текущим вопросам доступны звонки 8 800 444-7654 и 8 495 545-4765 ежедневно 8:00-20:00.
Доставка грузов компанией
Железнодорожные перевозки компания осуществляет по всей стране, от Москвы до Петропавловска-Камчатского.
Развитая сеть связи компании позволяет оперативно распределять маршруты доставок по огромной сети перевозок на железных дорогах, выбирать оптимальные маршруты как по направлениям, так и по сообщениям поездов.
Доставка по железной дороге может осуществляться:
- Грузовыми поездами, грузы в контейнерах и специальных вагонах, в зависимости от вида груза.
- Скорыми пассажирскими поездами, в прицепных почтово-багажных вагонах.
- Почтово-багажными поездами.
Учитывая все маршруты и расписания, компания выбирает кратчайшие пути и минимальные сроки.
Доставка тарифицируется по весу или объему грузов:
- По весу: от 1 кг до 5 тонн, от 5 до 10 тонн, и от 20 тонн.
- По объему: 1-10 м3, 10-33 м3, от 33 м3.
При оформлении негабаритных или нестандартных грузов учитывается их вес и объем.
Учитывается плотность укладки таких грузов, их хрупкость, необходимость создания специальных условий при перевозке. Для учета таких характеристик применяются складские и транспортные коэффициенты.
Тарифицируется также оформление накладных.
В перечнях тарифов компании «Сервис Транс-Карго» также введена оценка доставки грузов от двери до двери.
Компания дополнительно выстраивает льготные программы сотрудничества с долгосрочными партнерами.
Выгодные преимущества
Сотрудничество с компанией убеждает клиентов в таких достоинствах:
- Минимальные на рынке тарифы.
- Полный набор транспортных услуг, от складов до сопровождения.
- Оптимальные маршруты в любую точку страны, с минимальными сроками перевозок.
- Льготное долгосрочное сотрудничество.
- Сохранность и целостность грузов.
- Мультимодальные доставки в универсальных контейнерах несколькими видами транспорта.
Положительные стороны сотрудничества с компанией подтверждают многочисленные отзывы постоянных партнеров и клиентов.