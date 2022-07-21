Обзор услуг грузовых Ж/Д перевозок от компании Сервис Транс-Карго

Перевозки железной дорогой – главная артерия страны по перемещению грузов, от малых в килограммах, до тысячетонных грузов. Учитывая огромные расстояния, важно иметь гарантии доставки в кратчайший срок, в сохранности, и по минимальным тарифам.

Именно такие условия предоставляет компания «Сервис Транс-Карго» с 24-летним опытом перевозок всеми видами транспорта по России.

Компания не только перевозит, а оказывает полный логистический комплекс услуг, со складским хранением, обработкой грузов, онлайн отслеживанием их статуса передвижения.

На сайте https://strans.ru/tarify-na-zhd-perevozki компании приведены подробные перечни всех услуг, в том числе тарифов железнодорожных перевозок, в зависимости от их веса, объема и дальности перевозки.

На формах сайта можно оставить заявку на доставку грузов, и заказать обратный звонок для консультации. Оформить контракты для перевозок можно в офисах представительств компании 12-ти ключевых логистических городов страны, в том числе головном московском офисе в Домодедово.

Для информации по заказам и текущим вопросам доступны звонки 8 800 444-7654 и 8 495 545-4765 ежедневно 8:00-20:00.

Доставка грузов компанией

Железнодорожные перевозки компания осуществляет по всей стране, от Москвы до Петропавловска-Камчатского.

Развитая сеть связи компании позволяет оперативно распределять маршруты доставок по огромной сети перевозок на железных дорогах, выбирать оптимальные маршруты как по направлениям, так и по сообщениям поездов.

Доставка по железной дороге может осуществляться:

Грузовыми поездами, грузы в контейнерах и специальных вагонах, в зависимости от вида груза.

Скорыми пассажирскими поездами, в прицепных почтово-багажных вагонах.

Почтово-багажными поездами.

Учитывая все маршруты и расписания, компания выбирает кратчайшие пути и минимальные сроки.

Доставка тарифицируется по весу или объему грузов:

По весу: от 1 кг до 5 тонн, от 5 до 10 тонн, и от 20 тонн.

По объему: 1-10 м3, 10-33 м3, от 33 м3.

При оформлении негабаритных или нестандартных грузов учитывается их вес и объем.

Учитывается плотность укладки таких грузов, их хрупкость, необходимость создания специальных условий при перевозке. Для учета таких характеристик применяются складские и транспортные коэффициенты.

Тарифицируется также оформление накладных.

В перечнях тарифов компании «Сервис Транс-Карго» также введена оценка доставки грузов от двери до двери.

Компания дополнительно выстраивает льготные программы сотрудничества с долгосрочными партнерами.

Выгодные преимущества

Сотрудничество с компанией убеждает клиентов в таких достоинствах:

Минимальные на рынке тарифы.

Полный набор транспортных услуг, от складов до сопровождения.

Оптимальные маршруты в любую точку страны, с минимальными сроками перевозок.

Льготное долгосрочное сотрудничество.

Сохранность и целостность грузов.

Мультимодальные доставки в универсальных контейнерах несколькими видами транспорта.

Положительные стороны сотрудничества с компанией подтверждают многочисленные отзывы постоянных партнеров и клиентов.