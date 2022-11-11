Ее первая задача – установить искажения данных в бухгалтерском учете и отчетности объекта, определить размеры принесенного ущерба, и выявить, как это отразилось на хозяйственной деятельности.

Вторая задача – определить состоятельность партнеров и целесообразность сделок. Частные задачи – выявление расхождений между официальными отчетами и фактами, определение маршрутов денежных потоков, которые скрывались бухгалтерией от руководства предприятия, а также восстановление утраченной или (и) осознанно скрытой информации. Финансово-экономическая экспертиза в Криминал-Эксперте проводится опытными специалистами.

Бухгалтерская экспертиза и ее виды

Ее процедуру осуществляют эксперты-бухгалтеры, с содействием конфликтных сторон.

По целям проведения такая бухгалтерская экспертиза делится на два вида:

Судебная, которая проводится по инициативе одной из сторон для судебных или уголовных разбирательств.

Независимая. Она проводится вне судебных процедур. Осуществляется аудит бухгалтерской деятельности для переговоров и расследований без суда.

В соответствии с этим экспертиза может быть судебной, внесудебной и досудебной.

Особенности независимой экспертизы бухгалтерии

План исследований может включать:

Экспертизу бухгалтерской отчетности и проводок, переводов денежных средств. Возможное наличие двойной бухгалтерии и корыстных сокрытий достоверных данных.

Кроме бухгалтерских операций, изучаются финансовые документы по распределению бюджета, налоговому обложению, по планированию доходных и расходных статей.

Строительный бухгалтерский анализ сметной документации по законченным договорам, и по тем, которые ведутся. Оценка стоимости строительных и монтажных работ. Анализ ущерба от искажения отчетов, связанных с денежным сопровождением. Выявление завышенных расценок на работы и неправомочного применения коэффициентов удорожания. Завышенные цены на используемые строительные материалы.

Поводами и причиной для независимой бухгалтерской экспертизы могут быть:

Подтверждение реальности сделки, определение финансовой состоятельности партнеров.

Возникшие спорные разногласия финансовых партнеров. Проверяются договоры и приложения.

Сомнения, была ли экономически целесообразной завершенная сделка, или нужно ли заключать новую сделку.

Разночтения документов по одинаковым статьям расходов.

Противоречия между бухгалтерской отчетностью и другой документацией. Несоответствие существующим законодательным нормативам.

Обнаружение непроверенных данных и отклонений от установленных норм по договору.

Как проводится независимая бухгалтерская экспертиза

Общий порядок работы экспертов:

Подается заявка для проведения.

Указывается ответчик и истец, причина спора или экспертизы, желаемые ориентировочно результаты экспертизы.

Эксперт по независимой бухгалтерской экспертизе составит необходимый перечень документов и данных для анализа.

Определяется стратегия работы – доставка документов для анализа к экспертам, или выезд на место.

Определяются сроки проведения экспертизы. Они определяются объемом документации и сложностью экспертизы.

По истечении срока на основании предоставленных данных, специалистами представляется экспертное заключение, с выводами экспертов и рекомендациями по устранению разногласий или нарушений.

В заключениях экспертов также приводятся объективные рыночные расценки на работы, и цены на материалы или комплектующие. Формируется документальный анализ финансовой состоятельности партнера перед сделкой, его балансового уровня и наличия отрицательного баланса.