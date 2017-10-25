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На каких парах лучше торговать на Форекс

25 октября 2017

Биржа Форекс является одной из самых популярных в нашем регионе. С ее помощью торгуют очень много успешных трейдеров.

На каких парах лучше торговать на Форекс

Но чтобы получать постоянную и стабильную прибыль, следует, не только знать основы торговли, но и использовать множество специализированных подходов. Ознакомиться с такими системами можно на сайте https://www.kp.ru/daily/26731.4/3757561/.

Валютные пары

Торговля на рынке Форекс является классической и предполагает обычную спекуляцию на колебании курсов различных ценных вещей. Одним из главных источников продаж является денежная валюта. Она представляет собой уникальный товар, позволяющий быстро и качественно заработать.

Здесь существует несколько видов валютных пар, обладающих уникальными характеристикам:

  • Мажорные. В эту группу можно отнести всю валюту, которая пользуется популярностью во всем мире. Обязательным участником этих пар является американский доллар. При этом он может сочетаться, как с евро, так и японской йеной. Самым популярным вариантом является пара доллар-евро, которая поддается техническому прогнозированию.
  • Кросс-курсы. Эти варианты пар не включают в себя американский доллар. Относительно сложные совокупности, требующие детального анализа для получения высокой прибыли.
  • Экзотические. В эти пары относят соотношения доллара с валютами определенных стран, среди которых можно выделить и российский рубль. Торгуют такими парами довольно редко, так как их сложно прогнозировать. Они относительно популярны только в определенных странах.

На каких парах лучше торговать на Форекс

Металлические пары

Еще одним из предметов торговли является драгоценный металл, который также используют для международных котировок. Что касается пар, то этот продукт предполагает дополнение его валютой. Зачастую самыми часто встречаемыми парами являются:

  • доллар-золото;
  • доллар-серебро;
  • евро-серебро;
  • евро-золото и т.д.

Самым популярным вариантом является первая пара, которая используется многими для торговли. Обратите внимание, что осуществлять подобные операции с металлами можно только, переключившись в специальный функционал системы.

При выборе пары для осуществления сделок, следует предварительно изучить их поведение на рынке. Старайтесь не использовать несколько видов пар, так как это не принесет положительных результатов. Это позволит в будущем качественно прогнозировать падения и подъемы, которые принесут вам большую прибыль.



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