Как выбрать прокси-сервер и какие виды есть?

Анонимность в Интернете необходима в целях обеспечения информационной безопасности. Прокси-сервера позволяют в разной степени достигать анонимности в Интернете – в зависимости от типа прокси-сервера, используемого пользователям. Важно указать узловые отличия прокси от VPN. Прокси-сервер обеспечивает анонимность исключительно для просмотра Интернет-контента в браузере. VPN обеспечивает шифрованный канал данных для любого приложения на компьютере.

На сайте Proxyrate.net представлен независимый рейтинг прокси-серверов. Ниже перечислены виды прокси, а также рекомендации по выбору конкретного продукта. В подавляющем большинстве случаев proxy-серверы используются для скрытия реального IP-адреса компьютера в сети.

Разновидности прокси-серверов

В свободной продаже сегодня находятся proxy-cерверы:

элитные;

анонимные;

прозрачные.

Элитные прокси – лучший продукт по части функционала, получаемого пользователем. Здесь осуществляется запрет на отправку следующих параметров: REMOTE_ADDR, HTTP_VIA, а также HTTP_X_FORWARDER_FOR.

Благодаря этому, уровень анонимности пользователя существенно повышается. Обратим внимание пользователя на техническую особенность использования элитного прокси – перед его подключением важно очистить браузер от куки. В противном случае сайты смогут узнать IP-адрес сервера, с которого подключился клиент.

Анонимные прокси во многом похожи на элитные. Однако анонимки не могут работать с https.

Стоит ли вообще использовать прозрачные прокси?

Этот вариант proxy-сервера наиболее доступен по своей стоимости. Но он и обеспечивает минимальную анонимность в сети. В большинстве случаев прозрачные прокси используются в роли серверов или шлюзов.

К примеру, компании необходимо ограничить доступ персонала к какой-то части Интернета. Для этого идеальным образом подойдут прозрачные прокси.

Шлюз позволяет не только фильтровать трафик, но и пользователей. Прозрачные прокси бесполезно использовать для обхода глобальных блокировок или пытаться обеспечить себе анонимность при просмотре какого-то сайта.

Если пользователю необходима возможность лишь комфортной работы с социальными сетями, достаточным окажется анонимный прокси-сервер.

В видео будет рассказано об отличиях прокси и выборе наилучшего варианта: