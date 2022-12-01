На что обратить внимание при выборе межкомнатных дверей

Выбрать межкомнатную дверь непросто — на рынке уйма предложений. Прежде чем принять решение с точки зрения эстетики, стоит также ознакомиться с техническими особенностями.

Стандартные характеристики

На сайте sklo-dveri.ru можно ознакомиться с рейтингом лучших дверей.

При этом можно выделить базовые характеристики, свойственные большинству изделий. Внутренние двери, как правило, изготавливаются из дерева и древесно-стружечных материалов. Рамы створок и дверные коробки могут быть изготовлены из деревянных профилей или плит МДФ.

В качестве заполнения полотна используются вставки сотового типа или ДСП с отверстиями.

В первом случае дверь однозначно светлее. Наполнение из ДСП с отверстиями делает дверь более устойчивой и прочной. Внешняя отделка полотна выполняется из плит ХДФ толщиной 3 или 4 мм, которые могут быть покрыты лаком, декоративной пленкой или ламинатом. Самая благородная отделка – натуральный деревянный шпон, покрытый УФ-лаком. Столь широкий спектр технологий отделки позволяет получить практически неограниченную палитру цветов и рисунков межкомнатных дверей.

Размеры

Базовая ширина межкомнатной двери 80 см. Это удобный размер, позволяющий свободно пользоваться проходом.

Через такой широкий проем можно легко занести любой предмет мебели. На рынке есть и более широкие двери, створка которых составляет 90, 100, 110 см. Такие двери часто используются при входе в дом или квартиру. Иногда можно использовать и более узкие двери – с шириной полотна 60 или 70 см. Узкие двери можно с успехом использовать в гардеробах, кладовых и других подсобных помещениях.

На рынке представлены двери с разной высотой створки, например, 1983, 2043, 2110 или 2240 мм. Стандартная высота двери около 200 см. Проем 80×200 см обеспечит комфортное перемещение между комнатами. При выборе размера двери стоит учитывать площадь помещения. В модных нынче высоких и просторных интерьерах хорошо будут смотреться двери пропорционально больших размеров.

Двери с притвором или без

Двери с наплавом – самое распространенное решение. В этом случае край полотна имеет углубление, более широкая часть которого — наружная — закрывает место контакта двери и коробки.

Двери с притвором всегда немного выступают за пределы рамы и стены. Их преимущество в том, что они более плотные, лучше звукоизолируют.

Безфальцевое дверное полотно имеет прямой обрезной край. В момент закрывания створка на всю ширину входит в проем и находится заподлицо с рамой, при этом видна щель вокруг стыка полотна и коробки. Двери без притвора часто выполнены в современном стиле, с простыми линиями, без орнаментов или декоративных планок, с минималистским выражением.