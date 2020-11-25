Особенности подвесных акустических потолков

Модульные шумопоглощающие потолки Ecophon изготавливаются шведской компанией. И если вы ищете шумопоглощающий материал для офисного или торгового помещения, шоурума или ресторана — то продукция Экофон будет оптимальным решением.

Панели создаются по технологии высокого прессования. Материалом изготовления служит долговечное и экологичное стекловолокно. Поверхность пластин не бликует, свет равномерно отражается от внешней плоскости материала, что способствует прекрасному естественному рассеиванию света. Звукопоглощение обеспечивается практически полное в диапазоне частот от 500 до 4000 Гц.

Для объектов, в которых шумопоглощение играет значительную роль, данные панели незаменимы. Ознакомиться с продукцией компании подробнее вы можете на официальном сайте.

Основные преимущества акустических панелей Экофон

Прежде всего, акустические панели изготавливаются из экологически чистых материалов, включая стекловолоконную основу и связующие компоненты. Срок службы панелей составляет примерно 15 лет, однако, как показывает практика, они могут служить столько же, сколько и помещение.

Благодаря использованию специальных технологий панели устойчивы к механическим воздействиям и не впитывают влагу. Внутренняя структура многослойная, что исключает со временем провисание конструкции. Благодаря исключительной легкости материала он легко монтируется, не подвергается деформации.

Чистота панелей соответствует требованиям ISO 4, ISO 5. Это позволяет использовать акустические панели в детских и медицинских учреждениях. Заказчики могут выбрать материал в зависимости от своих требований, на официальном сайте представлена широкая цветовая гамма панелей.

Материал, таким образом не только отвечает требованиям по акустике и чистоте, он может использоваться дизайнерами для решений по отделке помещения. Панели легко монтируются, что снижает финансовые и временные затраты.

Преимущества работы с официальным дистрибьютором ООО "Е-фон"

Благодаря тому, что компания является официальным представителем Ecophon в России, стоимость продукции ниже рыночной. При ее формировании отсутствует такая составляющая как услуги посредников.

Вся продукция, представленная в электронном каталоге, отпускается по цене производителя. После того, как заказчик оформит все документы, компания гарантирует оперативную поставку и качественную установку панелей. Оптовый заказчик может рассчитывать на гибкую систему скидок.