Самые популярные и выгодные франшизы. Какую выбрать?

Франчайзинг в России стремительно развивается. Исследования прошлого года показали, что старт фирмы с нуля интересует все меньше предпринимателей. Первый вопрос, который возникает после идеи организовать франшизу – направленность. Сегодня характер бизнеса во многом влияет на успех. По мнению бизнес-консультантов, самыми прибыльными франшизами в 2021 году станут:

Преимущества:

Бизнес имеет постоянный спрос и не зависит от географии – любители пенного напитка есть в любом городе нашей страны.

Возможность быстрого запуска (2-3 недели).

Перспективы высокой прибыли. Пиво занимает первое место среди любимых алкогольных напитков у россиян, опережая вино и водку.

Относительно низкая стоимость сырья.

Почва для трансформации меню (если владелец бренда разрешает коррективы). Изучайте новые рецепты и технологии варения. Азбука пива не знает ограничений – можно каждый сезон предлагать новый вид напитка.

Возможность увеличить чек за счёт дополнительных товаров (снеки, бирдекли).

Особенности:

Сезонность. Летом спрос на холодное пиво высокий, а зимой за выручку приходится бороться.

Высокая конкуренция. Сегодня потребителем предъявляются высокие требования к пиву, а количество баров увеличивается. Поэтому качество напитка всегда должно быть на высоте.

Франшиза клининговой компании.

Преимущества:

Бизнес в растущей нише уборки и дезинфекции.

Подходит для новичков: линейная структура, несложное управление.

Перспективы высокой прибыли. 70% клиентов клининговой компании –коммерческие предприятия, государственные и административные учреждения, оставшиеся 30% — семьи с уровнем дохода выше среднего.

Быстрый запуск (1 неделя).

Особенности:

Используется профессиональное оборудование, за состоянием которого нужно следить.

Качество уборки должно быть на пять с плюсом, для этого нужен ответственный и квалифицированный персонал.

Франшиза службы доставки.

Преимущества:

Хорошие перспективы развития. Прирост рынка услуг доставки ежегодно составляет 10%.

Высокий спрос, независящий от сезона и географического расположения.

Нет трудностей с кадрами и зарплатным фондом. Курьерами, в большинстве, работают студенты и по совместительству с основной работой.

Особенности:

Требуется внедрение программы, которая позволит отслеживать грузы и посылки.

Высокая конкуренция. Сфера доставки развивается, и количество оказывать услугу увеличивается.

Чтобы выбрать наиболее интересную франшизу для себя, обратитесь к бизнес-консультанту.