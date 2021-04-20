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Самые популярные и выгодные франшизы. Какую выбрать?

20 апреля 2021

Франчайзинг в России стремительно развивается. Исследования прошлого года показали, что старт фирмы с нуля интересует все меньше предпринимателей. Первый вопрос, который возникает после идеи организовать франшизу – направленность. Сегодня характер бизнеса во многом влияет на успех. По мнению бизнес-консультантов, самыми прибыльными франшизами в 2021 году станут:

Франшиза магазина пива.

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Преимущества:

  • Бизнес имеет постоянный спрос и не зависит от географии – любители пенного напитка есть в любом городе нашей страны.
  • Возможность быстрого запуска (2-3 недели).
  • Перспективы высокой прибыли. Пиво занимает первое место среди любимых алкогольных напитков у россиян, опережая вино и водку.
  • Относительно низкая стоимость сырья.
  • Почва для трансформации меню (если владелец бренда разрешает коррективы). Изучайте новые рецепты и технологии варения. Азбука пива не знает ограничений – можно каждый сезон предлагать новый вид напитка.
  • Возможность увеличить чек за счёт дополнительных товаров (снеки, бирдекли).

Особенности:

  • Сезонность. Летом спрос на холодное пиво высокий, а зимой за выручку приходится бороться.
  • Высокая конкуренция.

    Сегодня потребителем предъявляются высокие требования к пиву, а количество баров увеличивается. Поэтому качество напитка всегда должно быть на высоте.

Франшиза клининговой компании.

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Преимущества:

  • Бизнес в растущей нише уборки и дезинфекции.
  • Подходит для новичков: линейная структура, несложное управление.
  • Перспективы высокой прибыли. 70% клиентов клининговой компании –коммерческие предприятия, государственные и административные учреждения, оставшиеся 30% — семьи с уровнем дохода выше среднего.
  • Быстрый запуск (1 неделя).

Особенности:

  • Используется профессиональное оборудование, за состоянием которого нужно следить.
  • Качество уборки должно быть на пять с плюсом, для этого нужен ответственный и квалифицированный персонал.

Франшиза службы доставки.

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Преимущества:

  • Хорошие перспективы развития. Прирост рынка услуг доставки ежегодно составляет 10%.
  • Высокий спрос, независящий от сезона и географического расположения.
  • Нет трудностей с кадрами и зарплатным фондом. Курьерами, в большинстве, работают студенты и по совместительству с основной работой.

Особенности:

  • Требуется внедрение программы, которая позволит отслеживать грузы и посылки.
  • Высокая конкуренция. Сфера доставки развивается, и количество оказывать услугу увеличивается.

Чтобы выбрать наиболее интересную франшизу для себя, обратитесь к бизнес-консультанту.



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