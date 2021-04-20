Самые популярные и выгодные франшизы. Какую выбрать?

Франчайзинг в России стремительно развивается. Исследования прошлого года показали, что старт фирмы с нуля интересует все меньше предпринимателей. Первый вопрос, который возникает после идеи организовать франшизу – направленность. Сегодня характер бизнеса во многом влияет на успех. По мнению бизнес-консультантов, самыми прибыльными франшизами в 2021 году станут:
Франшиза магазина пива.
Преимущества:
- Бизнес имеет постоянный спрос и не зависит от географии – любители пенного напитка есть в любом городе нашей страны.
- Возможность быстрого запуска (2-3 недели).
- Перспективы высокой прибыли. Пиво занимает первое место среди любимых алкогольных напитков у россиян, опережая вино и водку.
- Относительно низкая стоимость сырья.
- Почва для трансформации меню (если владелец бренда разрешает коррективы). Изучайте новые рецепты и технологии варения. Азбука пива не знает ограничений – можно каждый сезон предлагать новый вид напитка.
- Возможность увеличить чек за счёт дополнительных товаров (снеки, бирдекли).
Особенности:
- Сезонность. Летом спрос на холодное пиво высокий, а зимой за выручку приходится бороться.
- Высокая конкуренция.
Сегодня потребителем предъявляются высокие требования к пиву, а количество баров увеличивается. Поэтому качество напитка всегда должно быть на высоте.
Франшиза клининговой компании.
Преимущества:
- Бизнес в растущей нише уборки и дезинфекции.
- Подходит для новичков: линейная структура, несложное управление.
- Перспективы высокой прибыли. 70% клиентов клининговой компании –коммерческие предприятия, государственные и административные учреждения, оставшиеся 30% — семьи с уровнем дохода выше среднего.
- Быстрый запуск (1 неделя).
Особенности:
- Используется профессиональное оборудование, за состоянием которого нужно следить.
- Качество уборки должно быть на пять с плюсом, для этого нужен ответственный и квалифицированный персонал.
Франшиза службы доставки.
Преимущества:
- Хорошие перспективы развития. Прирост рынка услуг доставки ежегодно составляет 10%.
- Высокий спрос, независящий от сезона и географического расположения.
- Нет трудностей с кадрами и зарплатным фондом. Курьерами, в большинстве, работают студенты и по совместительству с основной работой.
Особенности:
- Требуется внедрение программы, которая позволит отслеживать грузы и посылки.
- Высокая конкуренция. Сфера доставки развивается, и количество оказывать услугу увеличивается.
Чтобы выбрать наиболее интересную франшизу для себя, обратитесь к бизнес-консультанту.