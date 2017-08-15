Как подключить gps трекер самостоятельно к авто?

Каждый хозяин автомобиля хочет, чтобы средство передвижения всегда оставалось под постоянным контролем. Действительно, этого можно достичь посредством установки GPS треккера. Напомним, что относительно недавно была запущена российская система глобального позиционирования ГЛОНАСС.

Приобрести GPS трекер можно на сайте http://www.gps-treker-avto.ru/. Преимуществом современных технологий является возможность вывода интерфейса контроля прямо на Ваш гаджет. Другими словами, следить за автомобилем можно с дисплея собственного смартфона.

Почему приобретение GPS трекера имеет смысл?

Допустим, Вы владеете одним автомобилем, которым пользуется вся семья (жена, дети). В этом случае хозяин должен быть уверенным в том, что машина не эксплуатируется некорректным образом.

При помощи GPS можно осуществлять контроль не только за геостационарным положением авто, но и за расходом топлива. Внешне устройство представляет собой небольшую коробочку, которая по габаритам напоминает несколько увеличенный спичечный коробок.

Соединение с треккером для связи (получение всех необходимых данных) осуществляется при помощи GSM-канала. А это означает, что дополнительно к трекеру придётся приобрести сим-карту с подходящим тарифным планом.

Настройка трекера предельно проста и не требует особых навыков программирования. Дело в том, что трекер не располагает дисплеем. Выполнение настройки осуществляется по СМС (ровно, как и активация/отключение).

Принципы установки GPS трекера

По сути, трекер нуждается в подключении трёх проводов – плюс, минус и непостоянный плюс. В последнем случае речь идёт о резервном аккумуляторном питании. Подключение выполняется либо от щитка предохранителей под рулевой колонкой, либо непосредственно от прикуривателя.

Сам процесс монтажа можно представить следующим образом:

частично разбирается панель;

подключённый трекер устанавливается внутри панели;

желательно располагать его вдали от металлических частей автомобиля (они могут экранировать сигнал).

Естественно, трекер располагает антенной. В противном случае GSM-канал связи становится для него недоступным из-за скрытного монтажа. Антенна должна смотреть строго в небо.

В нижеприведённом видеоролике наглядно будет продемонстрирован процесс выполнения монтажа GPS трекера в автомобиль (отметим, что вышеозначенная техника может быть использована абсолютно в любом автомобиле – вне зависимости от типа (грузовая/легковая) и производителя):