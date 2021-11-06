Назначение облака Ф3-152 и его смысл

Это облако является одной из услуг от провайдеров облачных хранилищ. Облако является частным, и обеспечивает клиентам и сотрудникам их личной информации в соответствии с законом по защите персональных данных.
Заказать защищенное облако 152-ФЗ можно на сайте компании https://boodet.online/152-f3/.
Суть закона Ф3-152
Этот закон федерального значения охватывает все сферы для организаций и частных лиц, где используются и обрабатываются данные физических лиц
Это касается всех компаний и граждан в интернете, сайтов и ресурсов, где собираются регистрационные и другие данные посетителей.
Сбор такой информации возможен только после согласия на это клиента.
Вот отдельные требования и условия этого закона:
- Хранить информации не больше, чем нужно для использования, но достаточно для идентификации человека.
- В случае ошибочной или неполной информации она должна быть уничтожена или дополнена.
- Данные должны быть получены только с одной целью, но не несколькими.
- Обработанную информацию необходимо стереть или лишить идентификации.
- Для отправки информации в другие страны нужно согласие её обладателя, и гарантия систем защиты у получателя.
В соответствии с законом тот, кто обрабатывает информацию, несёт за это и за возможную утечку полную ответственность.
В этой связи возникает необходимость хранить данные на защищённых серверах.
Такие уровни имеют четыре уровня собственной защиты:
Уровень 1 – самый высокий.
Сюда входит специальная информация по расе, политике, национальности, религии, по физиологическим характеристикам и здоровью.
Уровень 2 касается информации по биометрии.
Здесь обязательно резервное копирование, предохранение от несанкционированных доступов.
Уровень 3 – обеспечивает защиту других данных.
Уровень 4 обеспечивается обычными антивирусами и предназначен для самой доступной информации.
Самые важные из множества требования к таким серверам:
- Сам сервер должен находиться в защищённом месте.
- Не должно быть прямого подключения.
- Доступ обеспечивается только по выделенным правам.
- Все средства защиты должны быть сертифицированы.
Ответственность за нарушение закона
В неё входит ответственность уголовная, административная и правовая для граждан.
Для соблюдения Уровней 1 и 2 необходимы большие затраты – лицензионные программы, аппаратные средства и подготовленный персонал. Поэтому лучше соблюдать закон при пользовании облаком.