Назначение облака Ф3-152 и его смысл
да придет идея думающему

Назначение облака Ф3-152 и его смысл

6 ноября 2021

Это облако является одной из услуг от провайдеров облачных хранилищ. Облако является частным, и обеспечивает клиентам и сотрудникам их личной информации в соответствии с законом по защите персональных данных.

Заказать защищенное облако 152-ФЗ можно на сайте компании https://boodet.online/152-f3/.

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Суть закона Ф3-152

Этот закон федерального значения охватывает все сферы для организаций и частных лиц, где используются и обрабатываются данные физических лиц

Это касается всех компаний и граждан в интернете, сайтов и ресурсов, где собираются регистрационные и другие данные посетителей.

Сбор такой информации возможен только после согласия на это клиента.

Вот отдельные требования и условия этого закона:

  • Хранить информации не больше, чем нужно для использования, но достаточно для идентификации человека.
  • В случае ошибочной или неполной информации она должна быть уничтожена или дополнена.
  • Данные должны быть получены только с одной целью, но не несколькими.
  • Обработанную информацию необходимо стереть или лишить идентификации.
  • Для отправки информации в другие страны нужно согласие её обладателя, и гарантия систем защиты у получателя.

В соответствии с законом тот, кто обрабатывает информацию, несёт за это и за возможную утечку полную ответственность.

В этой связи возникает необходимость хранить данные на защищённых серверах.

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Такие уровни имеют четыре уровня собственной защиты:

Уровень 1 – самый высокий.

Сюда входит специальная информация по расе, политике, национальности, религии, по физиологическим характеристикам и здоровью.

Уровень 2 касается информации по биометрии.

Здесь обязательно резервное копирование, предохранение от несанкционированных доступов.

Уровень 3 – обеспечивает защиту других данных.

Уровень 4 обеспечивается обычными антивирусами и предназначен для самой доступной информации.

Самые важные из множества требования к таким серверам:

  • Сам сервер должен находиться в защищённом месте.
  • Не должно быть прямого подключения.
  • Доступ обеспечивается только по выделенным правам.
  • Все средства защиты должны быть сертифицированы.

Ответственность за нарушение закона

В неё входит ответственность уголовная, административная и правовая для граждан.

Для соблюдения Уровней 1 и 2 необходимы большие затраты – лицензионные программы, аппаратные средства и подготовленный персонал. Поэтому лучше соблюдать закон при пользовании облаком.



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