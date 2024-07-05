Аглая Тарасова – одна из наиболее востребованных актрис российского кинематографа. Она смогла составить конкуренцию уже известным и популярным артисткам, сыграв во многих фильмах и сериалах, среди которых: «Лед», «Интерны», «Гетеры майора Соколова», «Следователь Тихонов». Карьера Аглаи развивается стремительно, а поклонников ее таланта становится все больше.

Факты из биографии

Будущая звезда кино появилась на свет весной 1994 года.

Она родилась в прекрасном городе Санкт-Петербурге в семье актрисы Ксении Раппопорт и коммерсанта Виктора Тарасова. Брак родителей продлился недолго и закончился разводом. Настоящее имя Аглаи – Дарья. Воспитанием девочки в основном занимались бабушка, прививая ей хорошие манеры, любовь к искусству и творчеству.

Мама будущей актрисы занималась карьерой, окончила спбгати, сыграла в картине «Русская невеста» и в итоге была принята в Малый драматический театр, где почти сразу получила роль в пьесе «Чайка».

Девочка в это время росла, развивалась и стремилась во многом походить на родительницу. Возможно, именно благодаря ей она в итоге выбрала такую же профессию. Но добиваться всего решила сама, поэтому взяла фамилию отца, чтобы не было никаких ассоциаций с известной в театральных кругах фамилией Раппопорт.

Бабушка Аглаи прививала девочке любовь к поэзии, водила на танцы, в музыкальную школу, на занятия английским и французским, на рисование и шахматы.

Поэтому свободного времени у ребенка не было совершенно, а весь день расписан чуть ли не поминутно. Но в переходном возрасте Аглая проявила свой непростой характер и начала бунтовать.

Ее пришлось перевести в другую школу из-за не слишком примерного поведения. После окончания учебы девушка решила поступать в университет на факультет политологии.

Но вскоре поняла, что эта профессия ее абсолютно не привлекает. Тогда она решила стать учителем и поступила в педагогический университет. Но его ей тоже не удалось закончить. В этот раз помешали съемки в Ялте, куда девушка отправилась летом, и в итоге полностью погрузилась в процесс, поняв, что кино для нее стало главным увлечением.

Аглая собиралась поступить в театральный институт, но именно в этот момент получила приглашение на съемки сериала «Интерны», и в итоге поступление отложилось на неопределенный срок.

Главные роли

Аглая Тарасова снимается уже больше 10 лет.

Дебютом стал сериал «После школы», где она работала с такими известными актерами, как Сергей Шакуров и Михаил Пореченков. Далее ей предложили роли в проекте «Интерны» и драме «Гетеры майора Соколова». Широкая известность и популярность пришли к актрисе после съемок в мелодраме «Лед», где ей досталась главная роль фигуристки Надежды Лапшиной.

После этого карьера Аглаи пошла в гору. На сегодняшний день у нее уже больше 30 ролей в фильмах и сериалах, среди которых: «Чисто московское убийство», «Подкидыш», «Казнь», «Непослушник».

Тарасова продолжает работать над новыми ролями в кино и на телевидении.