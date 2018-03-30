Монтаж баннеров наружной рекламы

Наружная реклама необходима для роста уровня лояльности потенциальных покупателей. Действительно, при выходе на рынок весьма важно, чтобы бренд или конкретный продукт был на слуху. В последующем это, как нельзя лучше сказывается на уровне продаж. Напомним, что наружная реклама может быть различной по своему типу:

лайтбоксы;

баннеры;

билборды и т.д.

Конечно, анимированные дисплеи значительно эффективнее с точки зрения привлечения внимания. Однако, доступность баннеров сделала их наиболее часто используемыми на практике. На сайте http://dekart34.ru/ Вы сможете получить помощь специалистов в рекламном продвижении. Агентство предоставляет весь комплекс услуг.

Принципы установки баннеров

Существует всего два способа установки больших рекламных изображений:

постоянный;

временный.

Под постоянным понимается, прежде всего, наклеивание баннера на поверхность рекламной конструкции. Огромная самоклейка может наклеиваться, как единовременно, так и частями.

Солидное удаление рекламного объекта от зрителя позволяет эффективно скрывать стыки между отдельными частями. Говоря иначе, со стороны изображение выглядит целостным, несмотря на то, что собрано из отдельных фрагментов.

Однако, не каждый заказчик пойдёт на такое размещение. Нередко рекламные места покупаются на небольшой срок. К примеру, билборд на оживлённой улице может стоить до 8000$ в месяц (аренда).

Временное размещение рекламных растяжек

Для временного размещения могут быть использованы шнуры. По периметру растяжки выполняются укреплённые отверстия. Через них и пропускается шпагат. Баннер привязывается в прямом смысле слова к рекламной конструкции.

Здесь большое значение имеет корректная установка – важно хорошо растянуть баннер, чтобы обеспечить полное соприкосновение поверхностей. Ведь если воздух будет попадать под баннер, визуально он будет смотреться отвратительно.

Когда же срок аренды подходит к концу, баннер быстро и аккуратно (без повреждений) удаляется и переносится на другое рекламное место (более доступное, но и менее эффективное).

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В видео продемонстрирован профессиональный монтаж баннера наружной рекламы: