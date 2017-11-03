Что такое нативная реклама

Современные маркетологи все чаще используют в своей работе различные техники, которые легко и даже незаметно воздействуют на потенциальных покупателей. Одним из таких способов является нативная реклама.

Ознакомиться с особенностями этого метода помогут интернет-ресурсы. Отличным выбором для этого станет сайт Booseed.Com.

Нативная реклама: особенности

В повседневной жизни каждый из нас сталкивается с рекламой определенных товаров или услуг. Всевозможные баннеры, вывески, ролики в интернете – все это используется специалистами для того чтобы воздействовать на масштабную аудиторию.

Одним из уникальных способов является нативная реклама. Эта техника несколько отличается от обычных вариантов донесения информации.

В основном, нативная реклама напоминает собой обычный контент. Особенность этой техники заключается в том, что информация не бросается в глаза, и не вызывает негативное раздражение у людей.

Пользователь способен видеть что-то интересное для себя, и подсознательно воплощать эту идею и на практике. К примеру, это может быть полезная информация или статья из интернет-ресурсов.

Именно такое воздействие со стороны маркетологов и можно назвать нативной рекламой. К достоинствам этого способа можно отнести:

реклама «скрыта» за интересным контентом;

информацию практически невозможно заблокировать;

реклама расположена на многих востребованных интернет-площадках.

Кроме преимуществ, существуют и некоторые недостатки этого метода. Как бы это не удивительно звучало, но главный минус нативной рекламы заключается в потере доверия со стороны пользователя.

К примеру, человек нашел полезную для себя информацию, но прочитав ее, он понимает, что текст «раскручивает» услугу или товар.

Еще один минус нативной рекламы заключается в слишком высокой стоимости процессов. К тому же, информацию сложно адаптировать под определенную интернет-площадку.

Популярные платформы

Многие опытные рекламные агентства знают о том, где можно удачно поместить такую информацию. В основном, для этих целей используются:

социальные сети;

обзоры продуктов;

блоги известных людей.

Нередко такая реклама встречается в различных статьях. Текст содержит определенную информацию, которая направлена на раскрутку какого-либо продукта или услуги.

Довольно часто нативная реклама встречается в мобильных приложениях.