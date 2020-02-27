Маркетинговые конструкции: изготовление и размещение наружной рекламы

Успешность предпринимательской деятельности, продвижение товаров или услуг определяется качественным рекламным сопровождением. Стенды в офисах, торговых центрах, ролики и объявления, несомненно, способствуют притоку клиентов.

Но наружная реклама, расположенная вне помещений считается более эффективной, так как рассчитана на неограниченное количество просмотров. Размещение рекламных конструкций в местах большой проходимости людей и транспортного трафика является оптимальным способом привлечения потенциальных покупателей.

Учитывая востребованность услуги, изготовление и размещение наружной рекламы предлагают многочисленные организации. В Воронеже работают компании, в которых можно приобрести в собственность необходимые конструкции или оформить договор аренды.

В любом случае клиент получает качественный продукт по приемлемой стоимости. Специалисты оказывают всестороннюю помощь по разработке дизайн-проекта, воплощению идеи в жизнь с учетом индивидуальных особенностей продукции заказчика, его материальных возможностей.

Рекламная индустрия – это развитая сфера деятельности, объекты наружной рекламы отличаются разнообразием изготовления и способами подачи информации:

билборды большого формата для размещения вдоль автомагистралей;

зрелищные брандмауэры на стенах зданий;

ситиборды, суперсайты с внешней подсветкой, на высоких опорах;

пиллары для пешеходов в людных местах и пассажиров транспорта;

сити-форматы с внутренней подсветкой.

Дизайн наружной рекламы направлен на то, чтобы привлечь внимание максимально большего количества людей.

Изготовление рекламной конструкции включает следующие этапы: заказ и согласование с заказчиком основной идеи, разработку проекта, расчет сметной стоимости работ, заключение договора, размещение готового изделия на выбранной площадке.

Место, где располагается наружная реклама, играет важную роль в обеспечении ее эффективности. Объект должен быть красочным, хорошо видимым с разных сторон, картинка и текст разборчивыми для пешеходов и пассажиров проезжающего транспорта.

Предприятия малого бизнеса, как правило, заказывают изготовление пилларов и сити-форматов. Это бюджетный, но не менее результативный вариант для размещения на остановках общественного транспорта, перекрестках, вдоль проезжей части, где сконцентрирована целевая аудитория.

Средние и крупные компании выбирают размещение наружной рекламы на щитах большого формата. Такие конструкции кроме основной выполняют также дополнительную функцию – поддерживают имидж рекламодателя, подчеркивают солидность и надежность фирмы.