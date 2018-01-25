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Как напечатать наклейки

25 января 2018

Наклейка — это одна из разновидностей рекламы, которая используется для выделения определенного товара или услуги. Сегодня существует несколько видов такой продукции, изготавливающейся на различной основе.
Как напечатать наклейки
Среди всех этих разновидностей следует выделить наклейки на пленке, прекрасно адаптирующиеся под различные материалы. Ознакомиться с техническими характеристиками этих материалов можно на специализированных сайтах.

Основные понятия

Наклейка — это не что иное, как обычное изображение на бумаге. Оно может отличаться размерами или дизайном, но технически остается одним и тем же. Теоретически наклейкой можно считать лист бумаги, который легко приклеить к поверхности ПВА или другим клеем. Но такая продукция сегодня не востребована, так как не удобна и не практична.

Оптимальным вариантом является наклейка, которую получают на специальной фотобумаге с самоклеящимся основанием. В большинстве случаев поверхность имеет глянцевую структуру, которая намного лучше отталкивает воду. Некоторые компании для защиты верхнего слоя его просто ламинируют.

Как напечатать наклейки

Печать наклеек

Теоретически напечатать подобную продукцию можно даже дома на лазерном принтере. Важно только правильно изготовить шаблон и приобрести бумагу. Сегодня для изготовления наклеек используют несколько видов печати:

  1. Флексопечать. Применяют данный подход, когда нужно получить много наклеек. Среди преимуществ можно выделить яркую картинку, возможность получения тиснения и лакировки поверхности.
  2. Офсетная печать. Самый распространенный способ изготовления наклеек. Рационально применять его также для большого тиража печатной продукции, так как методика предполагает изготовление сложных форм, что занимает много времени.
  3. Цифровая печать. Нанесение картинки на бумагу с помощью лазерного или струйного принтера немного изменяет структуру клеевого основания. Это может ухудшать самоклеящиеся характеристики подложки. Но подобный вариант является оптимальным для получения нескольких наклеек.
  4. Широкоформатная печать. При изготовлении картинки используют специальные сольвентные краски, отличающиеся устойчивостью и долговечностью.
  5. Трафарет. Печать такого типа отличается уникальной технологией. Печатные станки могут работать не только с красками, но и специальными растворами на основе золота или серебра. Наклейки из таких материалов прекрасно смотрятся и имеют длительный срок службы.

Печать наклеек — сложная процедура, которую лучше доверять опытным специалистам. Подобный подход позволит получить качественную продукцию, отличающуюся оригинальностью.



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