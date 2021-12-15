4 главных совета по изучению UX дизайна от команды «Zavistnik»

Сегодня в мире существует огромное количество разнообразных профессий с несколько необычными названиями, о которых знают не все. Одной из таких является UX дизайнер. Наверняка все знакомы со словом «дизайнер», но далеко не все понимают, что же означает «UX».

В привычном понимании дизайнер — это человек, который занимается оформлением каких-либо вещей, продуктов и тому подобным.

В обязанности же UX специалиста входит разработка продукта таким образом, чтобы клиенту было удобно и понятно им пользоваться.

Проще говоря, данный специалист работает непосредственно с мобильными приложениями, сайтами и программами, грамотно разрабатывая структуру, логику, положение и внешний вид кнопок и многого другого. Главная задача — понятный, удобный и привлекательный пользовательский интерфейс.

При этом, стать дизайнером пользовательского интерфейса может любой желающий, поскольку для этого нужно сильное желание и упорство. И если Вы решили посвятить свою жизнь разработке дизайна различных веб-продуктов, которые будут оказывать влияние на пользователей, самое время узнать о том, как стать квалифицированным и востребованным специалистом.

4 главных совета по изучению UX дизайна

Во-первых, Вам нужно непрерывно работать над различными навыками. Самые главные из них: насмотренность, которая поможет понять, что именно следует изменить, какие варианты дизайна бывают и т.п.; эмпатия — для лучшего понимания клиентов, их чувств, желаний и потребностей, дабы всё это воплотить в жизнь; умение презентовать, без которого в данном случае не обойтись, если хотите, чтобы Ваш продукт нравился и заказчикам, и клиентам.

Во-вторых, обязательно научитесь работать со всеми необходимыми инструментами, поскольку без них невозможно будет создавать желаемый продукт. При этом, чем большим количеством инструментов, то есть программ, Вы владеете — тем лучше для Вашей работы.

В-третьих, найдите наставника и сообщество, которые будут Вас вдохновлять и помогать. Так Вы не только прокачаете знания, но и насмотренность, поскольку перед глазами будут работы других художников и дизайнеров.

И последний совет касается обучения. Лучше всего записаться на курсы или в какую-нибудь онлайн школу, поскольку в этом случае Вы определенно получите нужные знания, а также будете работать с наставником и единомышленниками.

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